Il Posada cade in casa, ora la classifica fa paura 

Posada 1

Siniscola 2

Posada (4-4-2) : A. Deledda, Sulas, Marongiu, N. Deledda, Vardeu, Satta, Campana, Zilli, Cricchio (25’ st Ferrante), M. Murgia (18’ st Duarte), F. Murgia. In panchina Mora, Ventroni, Britez, Bono, Brundu, Cadau, Chiesa. Allenatore Farina.

Siniscola (3-5-2) : Pedalcq, Corrias, N. Pandiani, Stefanoni, A. Loddo (23’ st Crisci, 44’ G. Loddo), Leoncini, Scanu, A. Pandiani, Arrica, Perticarari (6’ st Corda, 36’ st Ligio), Castangia (17’ st Mereu). In panchina Soro, Pintore, Sanna. Allenatore Crisci.

Arbitro : Mulas di Oristano.

Reti : nel primo tempo 36’ Arrica; nel secondo tempo 2’ Vardeu, 42’ A. Pandiani.

Note : espulso N. Deledda; ammoniti Scanu, Campana, Leoncini, N. Deledda, M. Murgia, Marongiu, Vardeu, A. Deledda.

POSADA. Con un gol per tempo, il Siniscola fa suo il derby contro i cugini del Posada. Il primo arriva al 36’: A. Pandiani recupera palla e con un filtrante premia la corsa di Arrica il quale davanti alla porta non sbaglia. Nella ripresa parte bene il Posada, che pareggia con un siluro di Vardeu. I locali crollano, non costruiscono e il Siniscola ne approfitta siglando nel finale il definitivo 2-1 con A. Pandiani. Una sconfitta che complica la classifica dei posadini, fermi a 25 punti a una lunghezza dalla retrocessione diretta in attesa degli incontri odierni.

