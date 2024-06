Il Portogallo è favorito  

La serata degli ottavi si chiude alle 21 con l’incrocio fra Portogallo e Slovenia. I lusitani hanno vinto il proprio raggruppamento, mentre gli sloveni sono stati ripescati come una delle quattro migliori terze della fase a gironi.

In campo

Nel Portogallo il ct Martinez dovrebbe confermare Diogo Costa in porta, protetto dal terzetto composto da Ruben Dias, Pepe e Nuno Mendes. Esterni con compiti anche offensivi Dalot e Cancelo, mentre in mezzo al campo l’artiglieria pesante con Bernardo Silva, Bruno Fernandes e Vitinha. C’è un solo dubbio, per Ricardo Martinez, ovvero chi mettere al fianco di Cristiano Ronaldo in attacco: la scelta del partner fra Leao (favorito) e Diogo Jota. Su CR7 pesa, inutile sottolinearlo, la sua assenza dalla classifica dei marcatori. Si sbloccherà oggi?

Dall’altra Kek si affiderà ad Oblak fra i pali, i quattro del reparto difensivo saranno Karničnik, Drkušić, Bijol e Balkovec. Attenzione agli esterni , che potrebbero essere Stojanovic (in dubbio) e Mlakar, mentre la coppia di mediani sarà lšnik-Čerin. I due attaccanti dovrebbero essere confermati: Sporar e Sesko.

RIPRODUZIONE RISERVATA