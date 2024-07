Il porto vira sull’agroalimentare 

Più investimenti per opere nel programma triennale 2024-2026 dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna e più euro per Oristano: da 3 a 7,2 milioni. Questa la “fetta” assegnata alla terra di Eleonora dei 577 milioni distribuiti dal Comitato di gestione tra tutti i porti della Sardegna e validati nel Documento di economia e finanza: soldi sicuri a valere sul Pnrr. Cresce il finanziamento e aumentano le opportunità.

Il progetto

L’ex caserma dei Vigili del fuoco, a ridosso della sede del Consorzio industriale e abbandonata da anni, con i 7,2 milioni sarà rimessa a nuovo pronta ad ospitare gli uffici dell’Autorità portuale, i locali di prima accoglienza per i croceristi e (questa la novità) il Centro servizi polifunzionale per la logistica alimentare. Oristano, capitale dell’agroalimentare sarda, diventa il centro anche per la logistica del settore. Le navi provenienti da Paesi comunitari ed extra cariche di derrate alimentari faranno scalo nel porto industriale Oristano-Santa Giusta per ottenere, dopo i dovuti controlli, il visto allo scarico e il via libera verso altri scali non solo sardi. Per Marcello Siddu, direttore del Consorzio oristanese un risultato importante. «Oltre agli uffici propri dell’Autorità, a una stazione marittima funzionale, il Centro per servizi per la logistica agroalimentare arricchisce lo scalo e il settore specifico – osserva -Va aggiunto l’importante recupero di un edificio chiuso da più di dieci anni». Il progetto riveste dunque una valenza generale «rafforza la presenza di Oristano all’interno dei porti sardi – aggiunge – Alla parte commerciale in crescita, si innesta anche quella crocieristica sempre auspicata che solo di recente ha ricevuto un impulso grazie all’Autorità portuale».

I passaggi

Il 20 giugno scorso Massimo Deiana, presidente dell’Autorità di sistema portuale ha firmato il decreto di approvazione della progettazione preliminare e definitiva dei lavori di ristrutturazione, efficientamento energetico e adeguamento normativo dell’edificio ex caserma del Vigili del fuoco predisposto dallo studio di architettura Ortu, Pillola e Associati. Con lo stesso atto il presidente Deiana ha disposto la gara d’appalto per l’esecuzione dei lavori. Si procede veloci, le prossime tappe: aggiudicazione della gara e infine l’apertura del cantiere. Il tutto supportato dall’approvazione della proposta del Centro presentata dall’AdSP da parte del ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il finanziamento dell’Unione europea su fondi Pnrr per l’intero importo richiesto pari a 7 milioni 627mila euro. «Occorre accelerare su opere strategiche per le nuove sfide del commercio marittimo globale e massimizzare la spendita dei fondi Pnrr per rispettare il rigido scadenziario previsto dal pacchetto di finanziamenti – conclude Massimo Deiana – Così come occorre dare risposte concrete agli operatori con una pianificazione trasparente e ordinata degli spazi a terra e a mare per il diportismo nautico del sistema Sardegna».

RIPRODUZIONE RISERVATA