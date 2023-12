Il porto turistico diventa realtà: via al primo lotto 

La svolta per il completamento del porto turistico è arrivata ieri con la firma del contratto tra il Comune e l’azienda appaltatrice. La sindaca Rita Deretta ha annunciato l’avvio del primo lotto, 150 posti barca e un importo di quasi 10 milioni, che sarà ultimato entro giugno 2024. Dopo le mura foranee ultimate nel 1999, l’opera ha richiesto un lungo e complesso iter burocratico, bloccato nel 2016 da un sequestro per motivi ambientali da parte dell’autorità portuale e risolto solo nel 2022 con il dissequestro. Un anno fa un’altra vittoria per l’Amministrazione Deretta. «Abbiamo lavorato affinchè la Regione ci desse la delega – ha ricordato la sindaca – chiedendo di essere noi i protagonisti». A condividere il traguardo ieri c’erano il Direttore Marittimo di Olbia, Giorgio Castronuovo, e gli Assessori regionali della Programmazione, Giuseppe Fasolino, e dei Lavori Pubblici, Pierluigi Saiu. «Quello di San Teodoro è un porto su cui l’Amministrazione regionale ha voluto investire – ha evidenziato Saiu – vogliamo ragionare sulla portualità come sistema Sardegna». «Per me è motivo di orgoglio investire su progetti così validi», ha aggiunto Fasolino: L’obiettivo è finanziare l’intero progetto». Per realizzare gli altri 300 posti barca è previsto un partenariato pubblico-privato ma, ammette la sindaca, «noi desideriamo un porto pubblico».

RIPRODUZIONE RISERVATA