«Il porto si apra alla città con parchi e ciclovie» 

La città e il porto più interconnessi, e un lungomare da restituire ai cagliaritani. Così si è espresso il Consiglio ieri sera, chiamato a un parere sul Documento di Programmazione Strategica di Sistema (Dpss) dell'Autorità Portuale, riepilogato in Aula due settimane fa dall’assessore all’Urbanistica Matteo Lecis Cocco Ortu. È stato lo stesso rappresentante di Giunta a illustrare le cinque osservazioni avanzate dal Comune al documento, la maggior parte per fare di alcune aree considerate dall’Authority “retroportuali” degli spazi di “interazione città-porto”, coerenti con l’idea di sviluppo futuro del waterfront.

I dettagli

Nello specifico, la prima osservazione è rivolta alla zona della spiaggia di Giorgino e il villaggio dei pescatori, a cui l’Autorità Portuale non ha attribuito alcuna funzione, mentre da Palazzo Bacaredda si chiede di farne un’area di interazione città-porto e di confermare la costruzione di un ponte ciclopedonale per collegare l’area al porto storico di via Roma. Il Dpss considera invece retroportuale l’area dismessa dell’Ex Centrale di Santa Gilla, scelta giudicata incongrua: la richiesta è di individuarne una vocazione di parco ambientale-archeologico integrato da attività ludico ricreative e sportive. Riguardo le aree dietro i Moli Sabaudo e Rinascita l’idea è di creare un grande parco con spazi culturali e un’area per eventi e concerti capace di ospitare almeno 30mila persone. Va considerata un’area di interazione anche la zona tra il Canale di Terramaini e l’ammiragliato della Marina Militare, completando gli interventi di valorizzazione e i collegamenti con il tessuto urbano (area ex Fiera, Piazzale Marco Polo, Piazza dei Centomila).

Trasloco rimandato

Infine, il Comune chiede che sia garantita la permanenza del liceo Alberti per almeno cinque anni, in attesa di individuare una sede definitiva. Proprio quest’ultimo è stato uno dei punti più controversi, su cui i consiglieri Alessandra Zedda e Andrea Scano hanno presentato un emendamento, domandando che la permanenza avvenga finché non partiranno i lavori di manutenzione dell’edificio, che dipendono anche dai tempi tecnici per ottenere i finanziamenti. Un secondo emendamento è stato avanzato da Giuseppe Farris: “L’elemento di frattura maggiore”, nel waterfront, “è costituito dall’enorme area occupata dall’ammiragliato, cui sono rimaste solamente funzioni di rappresentanza. Si potrebbe chiedere all’Autorità di Sistema di avviare un’interlocuzione con il Ministero della Difesa per capire se di quel compendio qualcosa possa essere restituita alla città”. Entrambi gli emendamenti hanno ricevuto il parere favorevole di Giunta e Consiglio, e la delibera emendata è stata approvata all’unanimità.

