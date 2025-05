Il porto perduto rivede la luce 

Dopo decenni di immobilismo e attesa è stato inaugurato il cantiere per sostituire l’impianto di illuminazione del porto di Arbatax dove verrà installata pure una sofisticata rete di videosorveglianza, di cui attualmente lo scalo è orfano. Al contrario, la luce c’è ma non è senz’altro sufficiente a garantire sicurezza a chi transita o lavora nell’area gestita dall’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna. Lo stesso ente che nell’autunno del 2021, aveva annunciato investimenti per 30 milioni di euro per il porto ogliastrino. Lavori che non possono più attendere.

Le novità

Qualche giorno fa in Comune è arrivato il nulla osta definitivo alla demolizione dell’ex sede della Compagnia portuale. Un involucro in cemento inutilizzato al confine tra via Lungomare e il piazzale delle Rocce Rosse. «Nelle prossime settimane e comunque prima dell’estate l’immobile verrà raso alò suolo», annuncia il sindaco, Marcello Ladu. L’avvio del cantiere per la nuova illuminazione è in cima all’elenco di una serie di lavori attesi da tanti, troppi anni. «È solo l’inizio di un ampio piano di interventi che prevedono l’impiego di milioni di euro e che è iniziato con la rimozione delle ringhiere dalla banchina di levante. Dopo decenni, ad Arbatax si vedono cantieri: l’obiettivo è rivitalizzare il borgo».

Le reazioni

«Gli investimenti - afferma Michele Muggianu, segretario della Cisl Ogliastra - sono strategici per potenziare le capacità economiche e logistiche del territorio. Lo sviluppo economico locale è condizionato dal rilancio del porto, sollecitiamo tempi rapidi per la realizzazione di tutti gli interventi previsti».

Interviene sull’argomento anche Arnaldo Boeddu, segretario generale Filt Cgil Sardegna: «È una buona notizia, però, purtroppo, restano ancora fuori la piena funzionalità di una stazione marittima dotata di servizi e di un comfort adeguato alle necessità dei passeggeri. E rimane sempre inevasa la battaglia storica sulla rotta in continuità: il territorio ogliastrino necessita e ha tutto il diritto di avere per almeno tre volte alla settimana una linea diretta Arbatax-Civitavecchia».

