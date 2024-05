Il porto invaso dalle navi da guerra 

L’esercitazione si chiama Mare Aperto. Ma lo sarà, aperto, solo per le navi militari, per i sommergibili e per i droni e caccia che ci voleranno sopra. Perché il mare della Sardegna, da ovest a est, passando per l’area meridionale sarà chiuso: vietata qualunque attività civile al largo della costa. Tutto per non intralciare la «più importante mobilitazione di forze armate dell’anno organizzata dalla Marina militare». Fino al 27 maggio saranno impegnati 9.500 uomini e donne, appartenenti a 22 Paesi (11 della Nato), con oltre «100 tra navi, aeromobili, sommergibili e veicoli non pilotati. E una consistente presenza di reparti anfibi».

Le ordinanze

Una raffica di ordinanze pubblicate sulle bacheche delle varie Capitanerie competenti – quella di Cagliari in testa – impone una lunga serie di restrizioni in enormi spechi acquei che vanno da Teulada a Capo Ferrato, passando per il Golfo degli Angeli, dove il divieto per le attività nautiche si estende da Terra Mala fino a incrociare Capo Sant’Elia e poi, di nuovo, riparte di fronte alla Torre del Diavolo a Sarroch. Intanto in porto l’occupazione militare va avanti in mare – con l’approdo delle navi pronte a solcare le acque dei poligoni e simulare azioni di attacco e di difesa - ma anche a terra: sulle banchine sono comparse decine di carri armati: mezzi blindati destinati alle aree di guerra simulata, sino alla fine del mese.

Il Golfo interdetto

Sugli albi pretori delle varie Capitanerie non ci sono solo avvisi che riportano le “classiche” mappe che delimitano il mare dedicato alle manovre delle flotte con le stellette. Ossia le varie zone Alfa, Bravo e Eco davanti al poligono di Teulada e quelle – enormi – davanti a quello di Quirra e di fronte alla costa di Sarrabus e Ogliastra. E ancora, più a ovest, davanti a Capo Frasca. La Guardia costiera di Cagliari avverte che anche nel Golfo degli Angeli, più o meno davanti a Terra Mala, dal 3 maggio c’è una zona di divieto integrale che si chiama Alfa parziale. Un’area che si estenderà a partire dal 13 diventando Alfa. Arriverà ben oltre capo Sant’Elia, passando davanti al Poetto. Nella prima, si legge nell’ordinanza, non è consentito «navigare, ancorare e sostare con qualunque unità, sia da diporto che ad uso professionale», né «praticare attività di immersioni subacquee, la balneazione e comunque accedervi». Più in generale è vietata «ogni attività connessa all’uso del mare non espressamente autorizzata». Non si può fare niente. Quando la zona verrà estesa, tagliando tutto il Golfo, le imbarcazioni di passaggio dovranno stare a oltre un chilometro da eventuali unità militari presenti. Lo stesso vale negli specchi di mare chiamati Bravo (davanti alla Torre del Diavolo a Sarroch), Delta (che interessa anche le acque al largo di Tuerredda) e Foxtrot: l’interdizione, stavolta sulla costa orientale, va da Cala Pira a Capo Ferrato. Insomma: vale per tutta Costa Rei.

Esercitazione in porto

Nel periodo di esercitazioni non saranno mobilitati solo militari. Nella nota della Marina si legge che «saranno curati anche gli aspetti di supporto alla popolazione civile in caso di calamità naturali e, in tale ambito, verranno condotte alcune attività addestrative nel porto di Cagliari con il coinvolgimento delle autorità e delle organizzazioni locali, della Protezione Civile Italiana, dell'Ispettorato Nazionale del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana, delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana e del Corpo Italiano di soccorso Ordine di Malta». Per questo verrà allestito un grande ospedale da campo al Molo Ichnusa.

