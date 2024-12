Il porto ha un nuovo check point 

Con il costante aumento del volume dei passeggeri e il tetto dei 500 mila crocieristi in un anno superato già a novembre, era necessaria una struttura nuova e in linea con le esigenze di mercato. Check-in e controlli di sicurezza nel porto di Cagliari si svolgeranno d’ora in poi nel nuovo checkpoint Sant’Agostino, realizzato nell’area sterile del molo Sabaudo.

Addio ai gazebo esterni

Addio quindi ai gazebo esterni, spesso in balia delle condizioni atmosferiche, che sostituivano momentaneamente la vecchia stazione marittima, in dismissione proprio in questi giorni. Inaugurato ieri mattina dal presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna Massimo Deiana e dal segretario generale Natale Ditel, si tratta di un edificio di mille metri quadri, costato 2 milioni e 350 mila euro, con 80 sedute dotate di colonnina di ricarica per dispositivi elettronici, servizi igienici, desk per gli imbarchi, pannelli video per la consultazione degli orari di arrivo e partenza delle navi. Dieci metal detector a portale e sei apparati radiogeni per l'ispezione dei bagagli compongono invece l’area controlli, superata la quale le persone potranno prendere un bus navetta, analogamente a quanto avviene in aeroporto, per arrivare alla propria nave.

«Struttura moderna»

«Una struttura moderna ed essenziale, che risponde alle esigenze di comfort e sicurezza dei passeggeri delle navi traghetto e da crociera, a cui forniamo un punto di riferimento per le attese e i momenti di imbarco e sbarco», commenta Deiana. Nelle intenzioni dell’Autorità Portuale, c’è quella di diventare un polo sempre più centrale per il panorama crocieristico. «Chiuderemo l’anno con una cifra superiore ai 600mila passeggeri, con 186 navi che hanno fatto scalo quest’anno, un record storico per il porto di Cagliari», continua. «Di queste, oltre 50 navi hanno fatto l’imbarco e sbarco di viaggiatori che hanno preso la crociera direttamente a Cagliari. Con questo terminal, con i nuovi banchi check-in per imbarcarsi, compiamo un piccolo passo verso l’ambizione di diventare una base di partenza per le crociere».

Il checkpoint sarà comunque temporaneo: l’edificio nel molo Sabaudo svolgerà questa funzione solo fino al 2030, quando il traffico passeggeri sarà trasferito al porto Canale, dove sorgerà una vera e propria stazione marittima. «Potrà essere facilmente riconvertito per funzioni di carattere turistico e ricreativo, o essere un punto di appoggio per la grande nautica da diporto che si insedierà con gli yacht», conclude Deiana. «Si tratta di una struttura climatizzata, con tutti i servizi e bellissime vetrate panoramiche, che si presterebbe bene».

