Il porto diventa una grande vetrina 

Il porto di Alghero diventa la grande vetrina delle marine della Sardegna. La banchina Dogana pavimentata in legno e arredata con divani bianchi è il salotto buono che ospita fino a domenica “Nautic Event Sardegna 2023”. Da nord a sud 20mila posti barca attrezzati gestiti da professionisti al servizio dei diportisti, un target alto-spendente e, soprattutto, interessato a scoprire il territorio. Ed è proprio nella edizione numero zero della fiera itinerante che al visitatore che arriva dal mare verrà illustrata l’offerta dei servizi turistici che si trova qualche chilometro oltre la costa, nelle zone interne. Porti, marine e approdi restano i protagonisti assoluti, ma nell’azione di marketing territoriale, voluta dalla Camera di commercio di Sassari con Assonautica Nord Sardegna, c’è anche la volontà di valorizzare le zone interne, le bellezze paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche.

Inaugurazione

Ieri mattina il taglio del nastro con il sindaco Mario Conoci, il presidente provinciale di Assonautica Giovanni Conoci e il presidente Unioncamere Andrea Prete. Il fine settimana di “Nautic Event” proseguirà tra regate, dibattiti, concerti e escursioni, poi aperitivi, momenti di degustazione, proiezioni di film e presentazioni di libri. Sarà un format itinerante. I diportisti verranno informati delle variegate offerte che l’isola può offrire, anche lontano dal mare. «Non è propriamente una fiera con i prodotti della nautica, ma c’è sicuramente l’ospitalità della nautica, – ha detto il sindaco Conoci – e l’obiettivo è far conoscere ai vacanzieri nelle località costiere, considerate più fortunate, le nostre bellissime zone interne».

Centralità

Il mar Mediterraneo nell’ultimo anno ha recuperato centralità con il 20 per cento dei traffici mondiali. «Per cui abbiamo un grande sviluppo della blue economy, con la cantieristica e i porti turistici, – ha aggiunto Andrea Prete presidente nazionale di Unioncamere - dunque si preannuncia una stagione straordinaria. Però abbiamo un problema: trovare il personale addetto al turismo, una questione nazionale». Oggi la fiera prosegue con la presentazione del viaggio-evento “Ritorno alla terra dei padri” iniziativa dell’Ecomuseo Egea impegnato in una navigazione di 800 miglia da Fertilia fino a Rovigno, in Istria. In tarda mattinata, invece, la firma della Charta Smeralda un codice etico che guida individui, enti e organizzazioni verso comportamenti rispettosi dell’ambiente. La giornata proseguirà con tavole rotonde, degustazioni e intrattenimento.

RIPRODUZIONE RISERVATA