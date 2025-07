«Il Porto canale diventi un hub per l’Algeria» 

Il porto di Cagliari può diventare l’hub ideale negli scambi di merci tra Italia e Algeria. Ne è convinto Salvatore Sasso Deidda, deputato di Fratelli d’Italia e presidente della nona commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera dei deputati.

«Grazie all'impegno di Giorgia Meloni e del Governo», scrive in una nota il parlamentare, «il rapporto e la collaborazione con l'Algeria stanno diventando sempre più strategici. Questo gioverà alla Sardegna, in particolare all'attività portuale e logistica del Porto canale di Cagliari. La sua posizione lo rende un hub ideale per il commercio dal Nord Africa verso il resto d'Italia e d'Europa, come già evidenziato dai dati positivi che il Porto canale sta registrando».

Il deputato sardo ritiene che le banchine cagliaritane possano avere un grande sviluppo grazie agli scambi con l’Algeria. «Non solo Cagliari, ma l'Isola intera può fungere da snodo per altri porti grazie alla sua posizione strategica e alla vicinanza con le coste algerine. Per troppo tempo il dialogo tra Algeria e Italia si è limitato al tema dell'immigrazione illegale. Ora, invece», fa notare il parlamentare di Fratelli d’Italia, «possiamo finalmente parlare di un partenariato alla pari, come previsto dal Piano Mattei, e valorizzare appieno questa nostra vicinanza».

