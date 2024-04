Il porto cambia volto, nodo cantieri 

Sboccerà dopo l’estate, verosimilmente alla fine di settembre, quando nuove reti rosse, ruspe e operai compariranno in via Roma, stavolta nel porto: il grande progetto di riqualificazione da 34 milioni di euro (investimento privato), che porterà in centro un hotel a cinque stelle con Spa e vista panoramica sul mare, ristoranti e una marina per mega yacht di lusso in grado di attirare il turismo a cinque stelle, incassa l’autorizzazione del ministero dell’Ambiente a cominciare i lavori senza la Via, la valutazione di impatto ambientale che avrebbe dilatato i tempi per l’avvio del cantiere. Tradotto: i lavori, che dureranno circa due anni, potranno partire subito e andranno avanti in concomitanza per 18 mesi con quelli del Comune che in via Roma sta completando la promenade sul mare e gli altri della metropolitana (per 17 mesi) che in via Roma cominceranno a fine anno. «L’avvio dei lavori è una bella notizia», commenta Massimo Deiana, presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna, «la riqualificazione del porto storico determinerà, infatti, una trasformazione radicale nel cuore pulsante del lungomare cagliaritano. Nessun disagio per la concomitanza con gli altri cantieri, i lavori al porto interesseranno la parte interna», assicura.

L’opera

Il piano prevede un centro servizi dedicato per la nautica da diporto, un nuovo approdo per 26 mega yacht (4 da 80 metri) e un restyling radicale dell’area tra i moli Sanità e Sant'Agostino, con lo spazio pubblico e delle aree attorno a dove oggi sorge la Stazione Marittima completamente rivoluzionato nel segno della sostenibilità. Le auto continueranno a transitare nella corsia più a ridosso di via Roma, servita dai 120 parcheggi (a pagamento, che rimarranno), mentre nella altre corsie saranno realizzati ampi spazi verdi e percorsi pedonali. Nono solo: nascerà una nuova pista ciclabile di quasi 400 metri, dalla rotonda della Calata Azuni sino alla Darsena, creando un nuovo asse di collegamento con le piste ciclopedonali già presenti. Alla base del Molo Sanità verrà realizzata una piazza lastricata in pietra calcarea, che ospiterà una fontana di forma rettangolare e tre sculture di Pinuccio Sciola, che saranno valorizzate con apposita illuminazione scenografica.

La stazione marittima

Uno degli interventi più attesi riguarda la stazione marittima: lo spazio sarà diviso in tre livelli più uno interrato adibito a locali tecnici. Il piano terra della struttura sarà dedicato a servizi per la nautica da diporto con reception, sala d’attesa, uffici. Ma anche attività commerciali e di ristorazione con spazi all'aperto fronte mare. I piani superiori, invece, ospiteranno l’hotel di lusso con 36 camere, un'area benessere con palestra e spa, una piscina e terrazze panoramiche. «Finalmente il porto storico di Cagliari vivrà con pregevoli spazi dedicati alla fruizione turistico-ricreativa, consentendo l’approdo di imbarcazioni e mega yacht direttamente nel cuore della città», spiega ancora Deiana. «Il nuovo waterfront offrirà sicuramente tante opportunità lavorative per la comunità, in sinergia con polo della cantieristica al porto canale che con l’enorme potenziale attrattivo per le imprese del settore, diventerà il volano della nautica da diporto nel Sud Sardegna».

Il nodo dei parcheggi

Il progetto mira a favorire la mobilità pedonale e ciclabile, aumentando le aree verdi e riducendo il traffico delle auto: da qui la scelta di ridurre a 119 i parcheggi. Nessuna riduzione, invece, per gli altri 120, a pagamento, a ridosso di via Roma. Molti storcono il naso: ma come fa notare qualcuno all’autorità portuale, il porto non è un parcheggio per le automobili.

