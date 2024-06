Il portiere Tirelli, 17 anni, votato miglior giovane 

Uri. Alla prima stagione in Serie D, a 17 anni, è stato votato miglior giovane del campionato nel contest ufficiale della Lega nazionale dilettanti, il “D Club”. L’ascesa di Domiziano Tirelli prosegue: il portiere classe ‘06, dopo l’esordio nel 2022 in Eccellenza al Sant’Elena, ha fatto un grande anno con l’Atletico Uri: 31 presenze su 34, porta inviolata in 10 gare, la salvezza. Ora sogna categorie superiori.

Tirelli, come valuta il primo anno in D?

«Penso di essere cresciuto tantissimo sotto molti aspetti, migliorando personalità, sicurezza e conoscenza dei propri mezzi. L’obiettivo era la salvezza dell’Atletico Uri e fare buone prestazioni: ci siamo riusciti e senza playout, una gran soddisfazione».

I riconoscimenti proseguono, fra la Viareggio Cup e il premio di miglior giovane.

«La convocazione in Rappresentativa Serie D è stata un onore, in un gran torneo. Mi sta a cuore rappresentare la mia terra fuori dall’Isola, un peccato essere usciti ai quarti ai rigori. Il premio è un qualcosa in più: mi fa piacere capire di aver lasciato bei ricordi durante l’anno, non solo a Uri».

Com’è stato il salto dall’Eccellenza?

«All’inizio è stato complicato ambientarmi, era la prima volta lontano da casa. Giocando è andato tutto in discesa: ringrazio staff, compagni e tifosi, un gran gruppo. E il Sant’Elena, a partire dal tecnico Cristian Dessì: il debutto a 15 anni è stata la cosa migliore che potesse capitarmi».

Obiettivi in carriera?

«Questo è un punto d’inizio, mi spinge a fare ancora meglio: vorrei arrivare nel professionismo e rimanerci, per lasciare un segno. Ma prima devo riconfermarmi».

Proposte dal mercato?

«Da alcuni club di Serie C e D. Vorrei giocare: è quello di cui ho bisogno. Non ho ancora deciso, ma la mia volontà sarebbe fare un campionato di vertice fuori dalla Sardegna».

