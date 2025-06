Il portiere Bonifacio: Cagliari, che nostalgia 

Matteo ha diciannove anni, la classe 2006 che si diploma quest’anno. Anche lui, che di mestiere fa il calciatore professionista. Portiere e studente, proprio come l’altro portiere del Ghiviborgo, Serie D toscana, due “estremi difensori” che quest’anno hanno condiviso tutto: la casa, pranzi e cene, i libri e i viaggi verso la scuola. Matteo Bonifacio, cagliaritano, alla lotta per un posto nel Cagliari Primavera nel dicembre 2023 aveva preferito spostarsi, viaggiare, vedere altre realtà, approdando in Toscana in un club ambizioso seppure in quarta serie: «Sto bene, mi manca la Sardegna ma stando lontano da casa si cresce più in fretta».

La stagione. «Un bel campionato, siamo usciti nei playoff. Un girone molto impegnativo, tante emozioni», racconta Bonifacio, «per me è stato impegnativo perché ho dovuto conciliare la scuola, sono di maturità scientifica, e il calcio». Matteo frequenta a Lucca: «Ce l’ho fatta, sono felice per questo, sono riuscito a crescere anche grazie al mio allenatore». La carriera: «Ho cominciato molto presto a giocare in porta, quando avevo 8 anni sono arrivato nel Cagliari, lì ho giocato in tutte le categorie giovanili fino alla Primavera». Proprio la squadra che ha vinto la coppa Italia: «Molti miei ex compagni, sono molto felice per loro». La squadra. «Giocare in Toscana è stata una mia scelta, volevo aprirmi a nuove realtà, giochiamo in un girone molto impegnativo, leggo che potrebbe essere uno di quelli più difficili. Mi sembra di aver disputato un ottimo campionato, ci sono anche alcune richieste da categorie superiori, si vedrà». Le caratteristiche. «Uso i piedi senza problemi, non sono altissimo, un metro e 80, in base alle mie caratteristiche direi che posso ricordare Sommer». Il sogno: «Il ritorno a Cagliari, chissà. Sarebbe bello vestire ancora la maglia rossoblù. Voglio arrivare più in alto possibile, non chiudo alcuna strada». (e.p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA