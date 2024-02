Il porticciolo è un cimitero per vecchie barche? 

C’è il rischio che una parte del porticciolo turistico di Sant’Antioco venga utilizzato come cimitero delle imbarcazioni vecchie e fatiscenti.

Gli ormeggi

Non è la prima volta che viene individuato come punto d’appoggio da chi deve smaltire ciò che resta di scafo e motore. Un’altra imbarcazione che non è più in grado di navigare, infatti, è ormeggiata davanti a dove sono state demolite le due barche vecchie e fatiscenti e dove è ancora depositato il terzo relitto per il quale l’armatore non aveva voluto ottemperare alle richieste dell’autorità marittima. Dalla capitaneria di porto assicurano che al momento non ci sarebbero rischi di affondamento. «L'imbarcazione da diporto ormeggiata in banchina presso la concessione del porticciolo turistico, per quanto a conoscenza della Capitaneria, non costituisce un pericolo, allo stato attuale, per l’ambiente, ne tanto meno per la navigazione - ha detto il tenente di vascello Fabio Vaccaro - il proprietario ha manifestato, non ancora formalmente, l'eventuale propria intenzione di procedere alla sua demolizione e al successivo smaltimento attenendosi alla vigente normativa di settore, per cui verrà valutata l'adozione di ogni relativo provvedimento amministrativo. Sarà comunque cura di questo Comando circondariale fornire ulteriori aggiornamenti in merito alla prosecuzione di ogni attività».

Il Comune

L’amministrazione comunale non ci sta e promette battaglia legale. «È un argomento sul quale, fino ad oggi, abbiamo avuto anche troppa pazienza - dice il vice sindaco Francesco Garau - ci sono delle responsabilità, per quanto ci riguarda, per le quali siamo pronti a rivolgerci alla magistratura. Esiste un proprietario della barca e anche un concessionario che non possono permettere che quell’approdo diventi una discarica di imbarcazioni non più in grado di navigare. È ben noto a tutti il lavoro che abbiamo fatto in collaborazione tra enti e istituzioni per restituire il decoro che quell’angolo del porticciolo turistico merita, non siamo più disposti a fare finta di niente rispetto a chi, ignorando le norme di salvaguardia ambientale, rischia di compromettere tutto il lavoro fatto»

