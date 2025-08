Il porticciolo conquista i tedeschi 

Vento in poppa e lo sguardo fisso all’orizzonte: il porticciolo turistico di Torregrande ha preso il largo verso una stagione più che promettente. Il segnale è chiaro: più barche, presenze e più giorni di permanenza. E un territorio che, anche dal mare, continua a sedurre. «Stiamo navigando su una buona rotta» sorride Gianni Salis, presidente della società Marine oristanesi che gestisce la struttura. «Rispetto allo scorso anno i transiti sono cresciuti del 15%, ma la vera novità è che la stagione è partita in anticipo: già da maggio abbiamo visto un forte movimento di diportisti».

I dati

A fine giugno erano già stati registrati circa 90 transiti: la metà di quelli registrati in tutta la stagione 2024. Ma non si tratta solo di numeri. Cambia anche il profilo del viaggiatore: se prima si trattava di una sosta tecnica di uno o due giorni, oggi chi attracca a Torregrande spesso soggiorna due, tre notti, a volte anche di più. Perché il porto, oltre a offrire sicurezza e tranquillità, conquista per un’accoglienza curata nei dettagli: brochure turistiche e una bottiglia di vermentino locale consegnata a ogni equipaggio. Un brindisi di benvenuto che profuma di Sardegna autentica. I più affezionati? I tedeschi, in netta maggioranza. Seguono i francesi, poi qualche inglese. Tutti conquistati da un porto protetto da qualsiasi meteo e servito da collegamenti frequenti con la città e l’hinterland. «Abbiamo potenziato l’assistenza in banchina e attivato convenzioni per il noleggio di bici, auto e moto» spiega Salis. Il fondale resta basso: solo barche con pescaggio sotto i due metri. Ma è proprio questo che attira numerosi catamarani, sempre più presenti lungo le banchine.

I lavori

A fare da contrappunto a questa estate col vento favorevole è il cantiere – (atteso ma ancora fermo) per la riqualificazione delle banchine. Il Comune, stazione appaltante, ha ottenuto le linee guida dall’assessorato regionale ma nel frattempo Marine oristanesi ha dovuto rinunciare agli introiti delle 90 imbarcazioni tolte dall’acqua per creare una zona di rotazione utile a far partire i lavori. Un sacrificio che pesa: «Stimiamo una perdita tra i 100 e i 120mila euro – dice Salis – Solo in parte mitigata dai 48 contratti stagionali sottoscritti quest’estate. Di sicuro, quest’anno non potremo garantire lo stesso spazio libero per il cantiere: significherebbe fallire».

