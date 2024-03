Il porta a porta non si ferma per le festività 

La Pasqua non ferma il porta a porta. Anche domani e lunedì, giorno di Pasquetta, sarà garantito in città il regolare ritiro dei rifiuti. La raccolta seguirà il calendario consueto.

Durante i giorni festivi invece il Centro comunale di raccolta in viale Marconi 768, gli ecomobili e il Centro ambientale mobile in via Mar Mediterraneo resteranno chiusi, per poi riaprire regolarmente martedì 2.I cittadini quindi potranno come sempre esporre fuori dalle loro abitazioni bidoni e buste della tipologia di rifiuto il cui ritiro è previsto per domenica e lunedì mentre invece non potranno recarsi all’ecocentro o alle eco mobili per smaltire i rifiuti in eccesso.Il nuovo appalto non prevede interruzioni del servizio nemmeno durante le festività proprio per evitare che vengano abbandonati su strade e marciapiedi bidoni e buste, come purtroppo sempre accade nonostante gli avvisi. E continuano anche i controlli sul corretto rispetto della raccolta porta a porta.

