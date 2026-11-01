Il Porcino d’oro va a Siniscola 

Alla fine non vince solo uno ma un’idea di cucina. Ad Arzana la sala polifunzionale “Anselmo Contu” era piena quando la giuria presieduta da Sergio Mei ha letto il verdetto della 25esima edizione del Porcino d’oro. Fuori, le cantine erano già aperte e la platea si preparava a Beppe Dettori. Dentro, silenzio. Il verdetto è stato un viaggio lungo il vecchio Regno di Sardegna. Il Porcino d’oro 2026 va al ristorante Fostè Concept di Siniscola, chef Gianluca Fronteddu. Motivazione: “Un piatto equilibrato e armonioso che unisce creatività, tradizione, stagionalità e gusto”. Non un piatto che urla. Un piatto che sta in equilibrio, che rispetta il bosco e lo porta in tavola senza tradirlo. Per questo è tornato in Ogliastra, ai piedi del Gennargentu dove quel porcino è stato raccolto.

Gli altri premi

La giuria non è riuscita a scegliere un solo secondo posto. Due argenti, ex aequo, a testimoniare quanto fosse alta la gara. Primo argento al ristorante ligure Da Ö Vittorio di Recco (Genova), chef Emanuele D’Emilio. Liguria di mare che incontra la montagna d’Ogliastra, con la sapienza di chi conosce la focaccia e il sottobosco allo stesso modo. Un ponte perfetto per il tema di quest’anno: “La Sardegna incontra Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria”.

Secondo argento a La Buta Stupa di Agliè (Torino), chef Roberto Derosas. Piemonte sabaudo, cucina di corte e di caccia, che ha portato ad Arzana l’eleganza torinese vestita con il profumo del porcino del Gennargentu. Due argenti che raccontano il senso del gemellaggio: lo stesso fungo, due accenti diversi, stessa dignità.

Il premio dedicato allo scrittore e antropologo Bachisio Bandinu, che più di tutti ha raccontato l’eleganza della cultura pastorale, va al Condividere Bistrot di Arona (Novara), chef Stefano Minervino. Va a Recco, sempre a Da Ö Vittorio, il trofeo per il miglior abbinamento al vino, assegnato in collaborazione con le cantine Piero Mancini.

Il presidente

Il trofeo per il piatto più buono è andato ai ragazzi dell’istituto Ianas di Tortolì, guidati dallo chef e professore Alessandro Tronci. Fuori concorso, giovanissimi, hanno preparato il dolce: hanno vinto con il cuore.

Quando in sala le targhe erano già state consegnate e l’assessore regionale al Turismo, Franco Cuccureddu, aveva applaudito gli organizzatori, Raffaele Sestu, presidente della Pro Loco Siccaderba, ha detto la frase che ad Arzana si dice da venticinque anni. «L’ultima è sempre la più bella. Ma questa è un’edizione che ricorderemo a lungo, nonostante la pioggia che è stata parte della festa. Il livello del Porcino - ha sottolineato Sestu - non si misura con i numeri ma con i fatti».

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