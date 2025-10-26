Il Porcino d’Oro, la festa dei golosi 

INVIATO

Arzana. Il paese sfoggia il suo profilo migliore. Arzana vestita a festa ha mostrato sorrisi e bellezze, regalando sapori autentici ai visitatori in giro per cantine nelle strade del centro, in una due giorni ad alta intensità turistica. Scommessa vinta nel segno della qualità.

Cuochi in gara

Lo Chef Massimo Mangano, del ristorante la Bitta di Porto Frailis, ha vinto l’edizione numero 24 del Porcino d’Oro. Un incontro di sapori nella gara tra Sardegna e Marche. Cappelletti di pasta fresca ripieni con brasato di faraona adagiati su una crema del fungo medesimo profumato da estrazioni di topinambur e cannonau. Questo il piatto premiato dalla giuria presieduta da Sergio Mei. «Sono davvero felice dell’ottimo giudizio espresso da una giuria così qualificata», ha detto Mangano. Un ex aequo per la piazza d’onore, con il ristorante Pentumas di Puntaldia, ai fornelli Fabio Serra e il La Pieve di Altidona, con David Bordoni. Al seuese Beppe Deplano del Flora è andato invece il tradizionale Oscar della cucina Sarda. Nell’incontro con le Marche, la tredicesima Regione italiana ospitata in occasione del Porcino, ha vinto la semplicità, con la musica della tradizione, i balli del gruppo folk Abbafrida, i colori degli sbandieratori del Palio dei Terzieri di Montecassiano.

Istituzioni

Giovani protagonisti, come i ragazzi dello Ianas di Tortolì che hanno curato accoglienza e allestimenti. Raffaele Sestu, patron della festa, ha studiato un programma tra cultura e tradizione, la biodiversità è stata declinata in musica e botanica, con istituzioni come il tenore Remunnu ‘e Locu di Bitti e il coro Nugoro Amada di Nuoro.

L’inaugurazione del museo della Tradizione agricola arzanese ha aggiunto un tassello al lavoro di riqualificazione messo insieme dall’amministrazione guidata da Angelo Stochino. Nella serata di sabato grande successo per il festival del folklore, con 200 costumi da tutta l’Isola. Uno spettacolo per gli occhi. I turisti hanno apprezzato l’atmosfera del borgo, complice il bel tempo. Hanno scrutato le facce dei centenari mostrate con orgoglio sui muri e viaggiato in un tempo di costumi e mani buone. Il meglio del paese per una vetrina elegante e misurata.

