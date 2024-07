Il popolo di Saccargia torna in piazza 

L’Isola si ribella alla nuova servitù eolica. Il popolo di Saccargia si ritrova a Orgosolo – oggi alle 10.30 – per alzare l’asticella della protesta, proprio tra le montagne e le valli che videro, nel 1969, la grande rivolta di Pratobello. Questa volta a guidarla, da padrone di casa, assieme ai Comitati da tutta l’Isola e ai rappresentanti dei Comuni interessati, il sindaco di Orgosolo Pasquale Mereu. «In discussione ci saranno le iniziative da adottare per dare ancora più forza alla protesta», annuncia il primo cittadino. «Discuteremo anche della proposta di legge di iniziativa popolare per bloccare l’assalto all’Isola». Che la tensione sia alta è palpabile. Questo mentre ieri L’Osservatorio della transizione verde del quotidiano economico “Il Sole 24Ore” ha reso pubblici i dati dei progetti previsti in nome e per conto delle multinazionali del vento. Le cifre vengono ricavate dal report di Terna sulle iniziative di un business che rischia di arricchire pochi, annichilendo le popolazioni locali, che si vedrebbero private di terre da sempre floride o dall’alto valore storico-paesaggistico.

I dati

Come anticipato nei giorni scorsi, il report di Terna riferisce di 11 richieste di allaccio alla rete ogni 30 giorni (il riferimento è al fotovoltaico e all’agrivoltaico) e di una richiesta ogni tre giorni per impianti di potenza superiore ai 10 Megawatt. Qualora venissero accolte tutte le richieste, la produzione in Sardegna sarebbe di 54,39 (in realtà 57,6) Gw, con molta energia in eccesso da esportare (senza alcuna compensazione per l’Isola) dove sole e vento scarseggiano. Le pratiche per le concessioni di rinnovabili al 30 giugno erano 824: se si pensa che a marzo 2023 erano 624 si comprende che qualcuno ha fretta di speculare. Le domande di allaccio per impianti fotovoltaici sono 542. Quelli che saranno realizzati in Sardegna, ma anche nel Lazio (586), in Puglia e Sicilia sono i più grandi. Senza contare le 248 richieste per impiantare pale eoliche in diverse zone della Sardegna, per una produzione di circa 16,72 Gw. Sono 29, secondo l’Osservatorio, le domande per gli impianti off shore: la spinta verso i parchi sul mare tuttavia non sembra destinata a far registrare un arretramento.

Le reazioni

In Consiglio regionale, intanto, si discute ancora di moratoria e del futuro: «Quella sulla moratoria è una legge debole, inefficace perché non blocca le autorizzazioni e ad alto rischio di incostituzionalità con annessi possibili contenziosi da gestire», tuona Fausto Piga (FdI). «Nonostante ciò, Todde con la sua comunicazione roboante riesce a trasformare in un successo anche il nulla. La vera partita scatta ora: 180 giorni per definire la mappa delle aree idonee, lì si dovrà trovare il giusto equilibrio tra la necessità di una transizione energetica ed il rispetto del paesaggio e indentità sarda. Certo è che se Draghi avesse contestualmente al suo decreto, approvato la mappa delle aree idonee, oggi avremmo meno signori del vento e del sole sguazzando in Sardegna». Parla senza mezzi termini di una nuova servitù per l’Isola il capogruppo Progressista Francesco Agus: «L’articolo del Sole è rivelatore di una certa idea che in alcuni ambienti si erano fatti della nostra Isola. Quando si scrive che la legge approvata dal Consiglio regionale comporterà un disincentivo per gli investimenti nell’Isola con perdite di opportunità. Abbiamo messo un po’ di polvere in un ingranaggio gestito da lobby potenti e la reazione sembra quella innervosita di chi crede che l’ingranaggio potrebbe bloccarsi da un momento all’altro».

