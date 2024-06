Il Popolo di Saccargia in piazza entro l’estate 

Il dopo Saccargia è già iniziato. E i comitati sparsi nell’Isola presto si riuniranno per decidere come alzare il livello della protesta. La strada imboccata è la stessa di Pratobello: sabato lo ripeteva, con orgoglio tutto barbaricino, ai piedi della Basilica della Santissima Trinità, chi – come Francesca Succu, 85 anni, di Orgosolo –, davanti alla prepotenza dello Stato, proprio a Pratobello ha scritto la storia. «In seguito riuscimmo a cambiare le carte del parco del Gennargentu, facendo ritirare un progetto del tutto inviso alle popolazioni», ha raccontato Succu. «Impediremo anche l’assalto energetico».

L’incontro

Il coordinamento regionale dei comitati presto farà il punto della situazione e si riunirà per decidere nuove forme di protesta, anche se ormai la mobilitazione è permanente. È quasi certo che un’altra manifestazione possa essere organizzata entro la fine di settembre: «Magari in un altro luogo simbolico della Sardegna, ormai sotto tiro da parte delle multinazionali dell’energia», annuncia Luigi Pisci, portavoce dei Comitati contro l’eolico. «Penso, ad esempio, a Barumini o ad altre località in base all’accessibilità e alla collaborazione da parte delle amministrazioni locali».

Unità

Insomma, il ragionamento è chiaro: l’unità va mantenuta anche dando un’altra dimostrazione di forza come quella di Saccargia, dove non era affatto facile portare oltre quattromila persone. Ma l’obiettivo della consapevolezza è stato centrato: «Abbiamo organizzato tutto da soli, senza apporti esterni», prosegue Pisci. «I politici, gli “onorevoli” regionali e nazionali, non si sono visti. Questa è una battaglia di popolo: non si può sfregiare una terra millenaria sistemando tappeti di pale eoliche proprio a ridosso dei luoghi dell’identità. Per questo Saccargia è stato sì un successo, ma per la valenza della partita in gioco sarebbero dovuti arrivare in centomila».

La data cruciale

Ora, però, massimo livello di attenzione sul Consiglio regionale, che dovrà approvare la norma sulle moratorie. Nel calendario è cerchiata in rosso la data di martedì 25 giugno, quando l’assemblea presieduta da Piero Comandini inizierà la discussione: «Ci saranno emendamenti e integrazioni», prosegue Pisci, un po’ il leader di quello che ormai è stato ribattezzato in tutta l’Isola “Il Popolo di Saccargia”. «È il momento di tenere gli occhi aperti. Di sicuro, speriamo che ci sia data la possibilità di dire la nostra e che sia confezionata una norma quanto più possibile vicina alle nostre rivendicazioni».

La piattaforma

I comitati lamentano il fatto che restano in piedi tutte le oltre 800 richieste di connessione complessive tra fotovoltaico, eolico a terra e a mare per quasi 58 Gw di potenza complessiva. E sui progetti già autorizzati e quelli che lo saranno da qui alla pubblicazione delle linee guida non si potrà fare nulla, se non cercare un confronto con il Governo per analizzarli uno per uno. Inoltre, sul Tyrrhenian link, non c’è stata alcuna presa di posizione. «Infine, sul metano le versioni della presidente della Regione Alessandra Todde sono discordanti», lamentano i comitati. «Mentre, durante il recente confronto con noi, ha affermato che sarebbe servito per i caseifici, tesi subito smontata, e per convertire le centrali a carbone, alla stampa ha detto invece che saranno i 6,2 Gw di Fer, che il coordinamento contesta, a essere utili per la sostituzione delle centrali a carbone». A Saccargia Mauro Gargiulo, presidente regionale di Italia Nostra, ha fatto una richiesta: «Alla Regione chiediamo che si faccia promotrice del rispetto degli articoli 3 e 4 dello Statuto, in quanto le riconoscono potestà legislativa esclusiva in materia urbanistica, e potestà legislativa concorrente in materia di energia». Anche perché le pale eoliche minacciano pure i nostri beni identitari, con speculazioni che non si curano della maestosità millenaria dei nuraghi o della bellezza sacra di edifici di culto come la Basilica di Saccargia. «La Regione deve fissare il tetto minimo e massimo di produzione energetica», ripete Pisci. «Va aperta una vertenza con lo Stato: la potenza imposta è di 6,2 Gw, quando al massimo ne basterebbero 3».

Possibile sit-in

Insomma, quella dei comitati, sabato scorso, non è stata affatto una gita fuori porta: «Siamo in mobilitazione permanente», conclude Luigi Pisci. «Intanto, non escludiamo forme di mobilitazione, martedì 25, sotto il Consiglio regionale. La politica deve capire che non è più tempo di cincischiare». Né sulla terra né sul vento.

