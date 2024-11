Il popolo di Pratobello a Saccargia contro l’assalto energetico: «La Chiesa guidi questa battaglia» 

La tempesta è nell’aria. Il presidio del popolo sardo ieri, davanti al Palazzo Regio di Cagliari, ha protestato all’indirizzo della premier Giorgia Meloni e della governatrice Alessandra Todde. Mentre stasera, a Saccargia, soffierà di nuovo il vento della riscossa. L’eolico, il fotovoltaico e l’agrivoltaico sono i temi più sentiti in Sardegna. Lo certificano senza possibilità di smentita le 211mila firme raccolte nell’Isola per la Pratobello 24, la proposta di legge di iniziativa popolare nata proprio dalla protesta di Saccargia il 15 giugno che, ora, è destinata a ripetersi. «Perché vogliono distruggere il paesaggio di un luogo sacro», dice Maria Grazia Demontis, del coordinamento della Gallura. «Non ci resta che pregare».

La manifestazione

E così, dalle 18.30 alle 20.30, davanti alla basilica simbolo dell’assalto delle multinazionali dell’energia, si terrà “Un abbraccio per Saccargia”, raduno di preghiera e riflessione per scongiurare il danno che deriverà dal repowering previsto nella zona: al posto delle attuali 51 torri, Erg Wind Energy Srl ne installerà 27 nuove, molto più alte, circa 180 metri. Avranno un’altezza massima del mozzo compresa tra 107,5 e 114 metri e diametro del rotore fino a 145. La responsabilità maggiore sta nel silenzio-assenso della Regione, che – secondo la recente sentenza del Tar – si è formato per una convinzione errata degli uffici regionali sulla moratoria: nelle intenzioni della Giunta avrebbe dovuto tenere a bada l’assalto eolico, invece è inapplicabile. Inoltre, come segnalano gli stessi legali di Erg, la Regione poteva dire no ma non lo ha fatto. «In estrema sintesi», sostengono gli avvocati di Erg, «la ricorrente ha evidenziato come la Regione avrebbe al più potuto provvedere in autotutela al fine di determinare l’annullamento d’ufficio del titolo autorizzatorio che si era ormai già formato». La protesta sarà scenografica. I manifestanti si disporranno in cerchio attorno alla basilica tenendo in mano ognuno una candela. Ci saranno il coro di Ozieri e, a titolo personale, don Roberto Tamponi. Si leveranno al cielo canti religiosi sardi, preghiere e slogan: «Visto che questa politica è sorda alle nostre richieste», spiega Luigi Pisci, del comitato Sarcidano. «Ci appelliamo alla nostra madre terra davanti a una politica sorda». E non è da escludere che, al termine del raduno della Rete di Pratobello, venga chiesto alla Chiesa sarda di mettersi a capo della battaglia.

Ricorso

Intanto, tornando al dibattito consiliare, non sarà di certo l'inserimento di un riferimento all'articolo 3 dello Statuto a placare la protesta. «Che il disegno di legge 45 fosse una legge urbanistica era già chiaro ai più, tanto che la maggioranza non ha avuto alcuna esitazione ad approvare l'emendamento dell'opposizione», spiega l’avvocato Michele Zuddas, tra i primi sostenitori della Pratobello 24. «Rimane, invece, nero su bianco, l'articolo 3 del disegno di legge 45, la norma vergognosa che autorizza gli impianti in aree non idonee, così come rimangono senza risposta gli interrogativi sulle motivazioni che hanno portato la Regione ad approvare, mediante silenzio-assenso, il progetto di repowering a Nulvi. Quale strategia politica si celi dietro questa scelta scellerata non è chiaro ma una chiave di lettura, in termini di volontà di accelerare la speculazione energetica, può esser data dal fatto che la Regione, di concerto con il ministero dello Sviluppo economico e del ministero per la transizione ecologica, abbia chiesto il 15 novembre un rinvio del procedimento promosso dalla Giunta Solinas contro il Dpcm Sardegna». Il motivo del rinvio? La possibilità di un imminente accordo tra le parti. «Questo significa che la partita, solo apparentemente, si gioca nell'Aula consiliare».

Polemica

Intanto, l’assessore all’Ambiente Pichetto Fratin striglia la Giunta: «Sulle fonti rinnovabili spero che in Sardegna si trovi un punto di equilibrio. Alessandra Todde conosce bene la situazione. Quando leggo sui giornali “siamo in grado di produrre un quantitativo di elettricità sufficiente per la regione”, rispondo: “è vero, ma quando prima usavate la corrente che arrivava dall'idroelettrico del continente, dovevamo tagliare il cavo e tenere l'elettricità sopra il Po? Ci deve essere una valutazione complessiva dell'interesse Paese». La replica dell’assessore all’Industria Emanuele Cani: «Il ministro Pichetto conosce molto bene il ruolo della Regione nell’intesa che in sede di Conferenza Stato-Regioni gli ha permesso la definizione del decreto sulle aree idonee, sebbene quest’ultimo sia giunto purtroppo con un ritardo di due anni e mezzo, e non per responsabilità dell’attuale Giunta regionale. Contribuiremo in maniera adeguata a una giusta transizione». (lo. pi.)

