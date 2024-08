Il popolo di Genoni: «Siamo uniti e fermeremo la speculazione»  

«I sardi sono uniti contro la speculazione e lo dimostreranno con i fatti». Ieri sera a Genoni centinaia di persone hanno sfidato il caldo soffocante per partecipare all’assemblea pubblica sulla transizione energetica declinata con centinaia di progetti speculativi – eolici, fotovoltaici e agrivoltaici – piovuti su ogni angolo della Sardegna. «Abbiamo bisogno di informare i cittadini della situazione. Nel nostro paese vogliono costruire una sottostazione elettrica», ha spiegato il sindaco Gianluca Serra, che – se realizzata – «occuperà otto ettari di terreno dall’uscita del paese, in direzione di Nuragus. Uno scempio in un’area che ha tutt’altra vocazione. È solo un esempio di quello che potrebbe accadere. Solo su Sarcidano e dintorni pendono progetti per produrre 3,2 gigawatt, vale a dire la metà della quota prevista per l’intera isola». Luigi Pisci, coordinatore del comitato Sarcidano: «Molto tempo fa ci siamo messi a studiare le carte dei progetti. Allora eravamo pochi, il momento difficilissimo. Pian piano il problema è stato percepito da tutti, è stato un percorso graduale. C’è una grande partecipazione, a tutti i livelli. Quindi raccogliamo le firme e andiamo avanti con la legge di Pratobello».

I partecipanti

Ad ascoltare gli interventi tanti cittadini arrivati da varie zone della Sardegna. C’erano sono i sindaci di Laconi (Salvatore Argiolas), Sadali (Barbara Laconi), Escalaplano (Marco Lampis), Vallermosa (Francesco Spiga), Villanovaforru (Maurizio Onnis), Orgosolo (Pietro Mereu) e Nurallao (Rita Porru), il sindaco di Sarule Maurizio Sirca e altri hanno mandato messaggi di solidarietà. Claudia Zuncheddu (Isde-medici per l’ambiente) ha battuto sui rischi: «La nostra salute è intimamente legata all’ambiente in cui viviamo. Per questa ragione la distruzione del nostro paesaggio non potrà che avere serie ripercussioni anche sulla nostra salute». C’è l’ex sindaco di Laconi ed ex assessore della Comunità montana Paolo Pisu, coordinatore regionale del comitato di salvaguardia del Trenino verde. Nella piazza delle ex scuole elementari si citavano le cifre di una speculazione che non accenna ad abbassare il tiro, «ma noi abbiamo la forza e la determinazione per vincere questa battaglia».

Gli espropri

Più d’uno sottolinea il rischio espropri che grava sui proprietari dei terreni sui quali sono stati calati dall’alto i progetti. Maurizio Onnis oltre che sindaco è anche il fondatore del primo comitato nato nell’isola: «Siamo stati i pionieri delle comunità energetiche, oggi si vedono i primi risultati. Posso dire con soddisfazione che a Villanovaforru fino ad oggi nessuno ha voluto cedere le terre per i progetti speculativi». Salvatore Argiolas (Laconi) ha ribadito che «le scelte di queste società che vogliono fare solo profitti umiliano le istituzioni locali». Paolo Pisu ha ragionato sui danni che le pale comporterebbero al Trenino verde: «Tocca direttamente 56 Comuni ma ha un riverbero importante su 130, più di un terzo di tutti quelli sardi. È uno sviluppo alternativo a quello che ci propongono con la finta transizione energetica delle torri eoliche e degli specchi nei campi. Possiamo puntare a mezzo milioni di turisti, come sosteneva un presidente dell’Arst poco tempo fa. Ma chi vorrebbe salire a bordo di un Trenino verde che fa lo slalom tra le pale?».

Prossimo appuntamento a Nuragus.

