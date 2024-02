Il popolo dei trattori: «Non ci arrendiamo» 

«Fatti non parole». Lo hanno ribadito anche ieri gli agricoltori e gli allevatori sardi all’uscita dall’incontro, il secondo in due giorni, a palazzo Regio con il prefetto di Cagliari Giuseppe De Matteis e la senatrice di Fratelli d’Italia, Antonella Zedda. I manifestanti, in presidio al molo Dogane del porto cagliaritano dallo scorso 30 gennaio, chiedono un incontro con la premier Giorgia Meloni, oggi in città per chiudere la campagna elettorale del candidato del centrodestra a governatore della Sardegna, Paolo Truzzu.

Appello

«Siamo consapevoli che non si tratti di una visita istituzionale, ma politica e noi non abbiamo alcuna intenzione di essere coinvolti nella campagna elettorale in corso. Se invitati, non accetteremo alcun invito sul palco della Fiera. La nostra protesta non ha colori politici: vogliamo per questo un incontro istituzionale», ha detto a margine dell’incontro Roberto Congia, rappresentante sardo del movimento “Riscatto agricolo”. «Si sta valutando come e se farlo: noi ci aspettiamo una risposta positiva. Mi auguro non ci venga negato anche perché vogliamo distendere gli animi della protesta. Lo abbiamo chiesto con responsabilità per far sì che questa mobilitazione venga finalmente incanalata nelle sedi istituzionali».

Motori accesi

E ieri pomeriggio, dopo giorni di silenzio, i trattori hanno lasciato nuovamente il presidio in via Riva di Ponente, paralizzando per circa un’ora il traffico in via Roma. I mezzi prima di tornare al molo Dogane sono arrivati in corteo fino a piazza Yenne. «Non deve passare l’idea che ci siamo arresi, aspettiamo per oggi e domani rinforzi: arriveranno altri trattori e andremo avanti nella nostra protesta», ha evidenziato Fabio pitzalis.

Agricoltori e allevatori aspettano dunque risposte, ma assicurano che nessun blitz è in programma oggi alla Fiera - sede della chiusura per Truzzu con la partecipazione non solo di Giorgia Meloni, ma anche dei ministri e vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani.

«Non crediamo che possa risolversi tutto in una sola riunione, ma questa è necessaria per gettare le basi e affrontare davvero la vertenza delle campagne. Stasera non disturberemo alcun incontro politico: la nostra intenzione è solo quella di portare avanti la nostra protesta e farci finalmente ascoltare».

