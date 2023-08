Il pop degli Imagine Dragons fa ballare e cantare il Cala di Volpe 

Metti una notte al Cala di Volpe. Con gli Imagine Dragons. Un’ora di spettacolo e una dozzina di hit, introdotte dall’iconica “Believer”, con la grande musica della band americana, che ha illuminato ieri il Gala Night andato in scena nell’hotel della Costa Smeralda. Celebrato da 550 ospiti. Il pubblico delle grandi occasioni per “Something Special”, l’evento mozzafiato che segna il ritorno al Cala di Volpe dei grandi concerti, dopo la pausa forzata imposta dalla pandemia del Covid, nell’anno dei festeggiamenti per i 60 anni dell’hotel, fresco di ristrutturazione, e del quale lo show degli Imagine Dragons rappresenta il punto focale.

Compleanno

«In un’estate da record, che conferma l’incremento delle presenze rispetto al 2022, siamo orgogliosi di festeggiare i 60 anni del Cala di Volpe con il concerto di una band che insieme ai Coldplay è il gruppo più importante e di maggior richiamo a livello internazionale», dice Franco Mulas, general manager dell’Hotel Cala di Volpe, poco prima dell’esibizione degli Imagine Dragons.

Lo show

Una settimana dopo i fasti del Circo Massimo di Roma, unica data italiana del Mercury World Tour omaggiata da 70mila spettatori, la band -alla prima assoluta in Sardegna- fa esplodere il Cala di Volpe in versione guest star. La band elettropop rock indie di Las Vegas, capitanata dal frontman e leader Dan Reynolds e formata da Wayne Sermon, Ben McKee e Daniel Platzman, è salita sul palco poco dopo le 23 proponendo brani degli ultimi due dischi, “Mercury – Acts” 1 e 2. Ma non solo. “Believer”, innanzitutto, ma anche “It’s Time” e “Thunder”, introdotto dai saluti al pubblico. «Per noi è la prima volta in Sardegna: godetevi lo spettacolo». E via con “Follow you”, “Natural”, “Whatever It Takes”, “Enemy”, ripercorrendo la loro storia attraverso i loro brani più celebri, con Reynolds padrone della scena. Che confessa le sue passioni: «Cibo, donne e musica», scatenando l’ilarità del parterre gallurese. Prima di riprendere il concerto con “Bad Liar”, “Demons”, “Bones”, e poi “Radioactive”, “Walking the Wire” e, per il gran finale, “My Life”. «Thank you so much: we love you, Italia», si congeda così, dal Cala di Volpe, Reynolds mentre sulla baia esplodono i fuochi di artificio.

Dj set

Prima dell’esclusivo concerto diretto da Filmmaster, società specializzata in creazione e produzione di eventi che ha gestito anche le cerimonie olimpiche di Torino 2006 e Rio De Janeiro 2016, mentre gli ospiti si godevano la cena di gala, firmata dall’executive chef dell’area Costa Smeralda Maurizio Locatelli e dall’executive chef dell’Hotel Cala di Volpe Michele Bacciu, la dj Stefania Piangatelli, in arte Oyadi, firmava l’opening musicale, seguita a stretto giro dalla cantante Miza Mayi e della sassofonista Jessica Cochis. Dopo il concerto, invece, in chiusura di serata l’“After party”, con coreografie, live music e performing art. Dando appuntamento a tutti alla prossima estate.

