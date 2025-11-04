«Il Ponti Nou sul Rio Mannu non si tocca» 

«Il “Ponti Nou” non si tocca». Lo sostiene la Giunta di Mario Puddu, il sindaco che in campagna elettorale aveva scelto come sfondo della sua “immaginetta” il ponte “cartolina” di Assemini. L’esecutivo ha espresso l’assenso al progetto “Rii Mannu-Cixerri, interventi di mitigazione del rischio idraulico”, firmato da Città Metropolitana di Cagliari su incarico della Regione nell’ambito della pianificazione regionale del “Piano gestione rischio alluvioni”. Ma ad alcune condizioni: su tutte che vengano garantiti gli attuali attraversamenti e il mantenimento in esercizio del ponte esistente.

«Rischio allagamenti»

La cronaca lo testimonia: la piana attraversata dai fiumi Mannu e Cixerri, che attraversa i confini territoriali di Elmas , Assemini , Decimomannu , Uta , Villaspeciosa , Decimoputzu e Villasor , è in costante rischio alluvioni. Per questo la Città Metropolitana ha firmato un progetto da 21 milioni di euro, stilato da una società parmense specializzata nel settore dell’ingegneria idraulica e ambientale, per la mitigazione del rischio e la messa in sicurezza idrogeologica del territorio.

Gli sviluppi

Progetto che, in tempi stretti, verrà appaltato e che prevede il rinforzo e il sollevamento degli argini, il miglioramento della capacità di deflusso del Rio Mannu con interventi di risagomatura dell’alveo per aumentare la capacità di scorrimento delle acque, la costruzione di nuovi tratti di argini e, in ultimo, lavori su alcuni ponti per renderli idonei al maggior deflusso.

In particolare è previsto un adeguamento strutturale del “Ponti Nou” per evitare che ostacoli il deflusso delle acque in caso di piena: «Le differenti alternative di intervento - hanno fatto sapere da Città Metropolitana - saranno assoggettate a valutazioni di tipo ambientale, paesaggistico e idraulico, con il coinvolgimento dei Comuni e degli Enti competenti».

«Sì, con condizioni»

Preliminarmente la Città Metropolitana ha dovuto interpellare i Comuni interessati, Assemini compreso. Un’area complessa dal punto di vista idraulico, poiché il sistema lagunare di Santa Gilla, in cui sfociano i due fiumi, è un bacino esteso e delicato.

«Abbiamo detto “sì” al progetto - ha fatto sapere il sindaco Mario Puddu - a patto che tenga conto della riqualificazione dei quartieri di via Coghe e “Sa Costera”, della necessità di abbassare il rischio idrogeologico a beneficio della sicurezza e sviluppo dell’intera area, e degli interventi di valorizzazione dell’area “Fornaci Scanu” in corso di sviluppo». Ultimo paletto? «Non precludere l’accesso al ponte esistente o, in caso siano necessari lavori di manutenzione, garantire percorsi alternativi o creare un nuovo attraversamento».