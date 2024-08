Il ponteggio è “provvisorio” da otto anni: ora potrebbe essere sostituito da una rete 

Tre giorni fa un pilastro dell'ingombrante ponteggio che circonda l’ex scuola media Manno nel quartiere Castello era stato urtato da un’auto in transito in via Lamarmora. Risultato: stabilità compromessa e pericolo crollo, con conseguente chiusura della strada per la messa in sicurezza. L’intervento dei tecnici del Comune era stato immediato, e nel giro di un giorno la via è stata riaperta al transito.

L’impalcatura per ora rimarrà lì, dove è posizionata dal 2016, nonostante dovesse costituire solo una misura provvisoria per effettuare i lavori di ristrutturazione dopo la caduta di calcinacci dalla parte alta dell'edificio. Otto anni dopo nulla è cambiato, e la situazione scontenta non poco i residenti.

«Quel ponteggio è un male per tutto il quartiere», fa sapere Angelo Scarpa dell’associazione Uniti per Castello. «Primo perché è pericolante: la strada è stretta e come è successo qualche giorno fa può capitare che un mezzo lo urti e il problema si ripresenti. Secondo perché da anni impedisce il passaggio della linea 7, l’unico bus che circolava nel rione e che ora arriva soltanto in piazza Indipendenza».

Due fermate soppresse

Erano due, un tempo, le fermate della linea 7 lungo via Lamarmora. «Di fatto i residenti e soprattutto gli anziani sono sprovvisti di un servizio di pubblica utilità», aggiunge Scarpa. Sussistono anche problematiche minori: lo sgradevole aspetto della struttura che rompe l’armonia della via del quartiere storico e il fatto che gli abitanti delle case di fronte non vedono quasi più luce solare arrivare nelle loro abitazioni per via dell’impalcatura.

No all’impalcatura, sì a una rete

Una soluzione, quanto meno tampone, potrebbe comunque profilarsi all’orizzonte. Sempre dal direttivo fanno sapere che l’ingegnere del Comune che ha guidato l’intervento di messa in sicurezza avrebbe avanzato la possibilità di rimuovere il ponteggio pericolante e circoscrivere l’area attraverso una rete contenitiva, dal momento che non sussistono problemi di staticità ma esclusivamente di caduta dei calcinacci. Un’ipotesi che potrebbe essere presa in considerazione da Palazzo Bacaredda, come spiegano dall’associazione. «Abbiamo parlato col sindaco», conclude Scarpa, «che si è dimostrato disponibile ad affrontare il problema e a ripristinare il passaggio del bus».

