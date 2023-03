Il Ponte sullo Stretto accolto da entusiasmo e scetticismo  

All'indomani del via libera del Consiglio dei ministri al decreto del Ponte sullo Stretto, si riaccende il confronto nel Paese in un mix di entusiasmo e scetticismo. Dal governo Meloni i messaggi sono di estremo ottimismo. «Si può fare in pochi anni», porterà «decine di migliaia di posti di lavoro» e significherà «la rinascita della siderurgia e dell'acciaieria italiana, sarà l'esempio della grande ingegneria italiana», dice il ministro per le Imprese e il made in Italy, Adolfo Urso.

Detta i tempi il ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini: «Farò approvare il progetto esecutivo entro il 31 luglio del 2024 per far partire i lavori entro l'estate. I costi li stiamo aggiornando, le stime minori comportano per la sola Sicilia un aumento di ricchezza tra i 5-6 miliardi di euro all'anno». E agli ambientalisti che sollevano il tema del rischio sismico, replica: «C'è in Italia come in Turchia e in Giappone e ci sono ponti in Turchia e Giappone. Il ponte fu validato e progettato da società italiane, spagnole, giapponesi e americane. Più alta è una struttura, più resiste alla sismicità, non esistono problemi di mare, vento o sismicità. Facciamo un'opera che stia in piedi e duri nei secoli». Per il ministro della Protezione civile e delle Politiche del mare, Nello Musumeci, «serve anche a dare al Mezzogiorno d'Italia la funzione di base logistica dell'Europa nel Mediterraneo».

L'amministratore delegato di Webuild, Pietro Salini, alla guida della società che dovrebbe riprendere il contratto per la costruzione del Ponte, è convinto che «colma un divario, disegna un'Italia totalmente unificata». Forte dell'impegno sul Ponte Morandi, si fa avanti anche l'ad di Fincantieri, Pierroberto Folgiero: «Siamo a disposizione del Paese».

Si tratta, evidenzia il governatore della Sicilia, RenatoSchifani, «di un'opera strategica che da sempre la Sicilia e i siciliani ritengono fondamentale per eliminare il divario tra Nord e Sud».

«Finalmente un governo che ha deciso di costruirlo», commenta Sicindustria, perché è «determinante per il rilancio dell'economia di tutto il Mezzogiorno, per la mobilità dei cittadini e per il turismo». Anche Cgil Cisl e Uil siciliani si dicono sostanzialmente d'accordo, pur sottolineando «l'esigenza di legare la realizzazione dell'opera a una rete infrastutturale moderna ed efficiente».