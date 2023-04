Il ponte sul golfo tra antiche battaglie e nuove visioni 

Unisce la zona sud della città con il centro, l’aeroporto con il porto, ma divide sulle sue sorti. Già dalla posa della prima pietra, negli anni Settanta, sulla sopraelevata sud marciavano oppositori e sostenitori di un’opera che avrebbe cambiato per sempre (forse) la viabilità di Olbia e il suo skyline. La strada del dibattito è rimasta sempre aperta e, oggi, si fa più trafficata dopo l’annuncio del sindaco, Settimo Nizzi, della disponibilità, nella finanziaria regionale, di quasi due milioni di euro per redarre il progetto di fattibilità tecnico - economica per il suo abbattimento e la sostituzione con un tunnel sottomarino.

Una battaglia antica

Liberare l’orizzonte dai piloni che interrompono lo sguardo su Tavolara, consentire la fruibilità del golfo interno alle grandi imbarcazioni e migliorare la viabilità: la visione (di Nizzi) è la stessa che, nel 1975, fece nascere il Comitato contro i ponti Icori (dal nome dell'impresa costruttrice) e che, negli anni Novanta, scongiurò la costruzione di una terza sopraelevata, che avrebbe impedito la realizzazione del lungomare, rimpiazzata dall'attuale tunnel, voluto dall’allora primo cittadino, Gian Piero Scanu (e poi realizzato dall’amministrazione Nizzi), che, a distanza di trent'anni, non ha cambiato idea. Anzi, «condivido totalmente l'intuizione del sindaco che non solo è condivisibile ma auspicabile per continuare a salvaguardare il rapporto della città con il suo mare». A patto che, ammonisce Scanu, «un progetto di tale portata sia condiviso con la città, aprendo un dibattito».

Visioni alternative

Un auspicio sostenuto anche dalla minoranza consiliare che, prima di avanzare un parere, chiede di essere coinvolta nella progettazione. Nella scorsa consiliatura, invece, l'ex consigliere del MoVimento 5 Stelle, l’ingegnerer Roberto Ferinaio, aveva proposto (e ribadisce), con tanto di rendering, una soluzione alternativa alla demolizione dell'infrastruttura: «Allargare la striminzita pista ciclopedonale esistente, percorso che aveva dato il senso alla realizzazione della sopraelevata». Un'opzione lanciata anche da Hub.mat, associazione per la mobilità sostenibile, presieduta da Roberta Calcina, che dice: «Attualmente, il passaggio per i pedoni dal centro storico ai quartieri Sacra Famiglia e Poltu Cuadu non è agevole e se quella strada fosse trasformata in una sopraelevata ciclopedonale sarebbe una scorciatoia molto piacevole, diventando, anche, un punto panoramico molto innovativo». Per l'assessore all'Urbanistica, Bastianino Monni, «l'intervento voluto dall'amministrazione ha benefici per lo sviluppo socio-economico del territorio e fa avverare il sogno del mare restituito alla città».