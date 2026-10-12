Il ponte sul Flumini Uri più sicuro con 350mila euro 

Trecentocinquantamila euro sino al 2028 per mettere in sicurezza il ponte sul Flumini Uri. La somma, messa a disposizione dalla Regione, è stata inserita nell’ultima variazione di bilancio approvata dal Consiglio comunale di San Vito. «È la voce più rilevante della manovra», ha detto l’assessore al Bilancio Alberto Fundoni, «anche perché si tratta di un intervento cruciale per la pubblica incolumità». I primi 50mila euro sono già a disposizione, 300mila sono stati inseriti nel bilancio dei prossimi due anni (150mila per il 2027, altrettanti per il 2028).

Fra le altre voci del bilancio spiccano 52mila euro (sempre fondi regionali) per il contrasto allo spopolamento e 10mila (fondo comunali) per l’acquisizione dell’edificio dell’ex Mulino. Nel complesso si tratta di una manovra «che dimostra la capacità di intercettare fondi regionali e statali e di ridistribuire le risorse sui settori nevralgici quali sicurezza, sociale, e decoro urbano».

La minoranza si è astenuta. «Un voto che vuol esprimere un atteggiamento collaborativo», ha detto il capogruppo Alberto Cuccu, che però ha aggiunto: «Invitiamo l’Aula a lavorare per restituire a San Vito una maggiore autonomia di programmazione. Le scelte sul futuro non possono essere dettate solo da opportunità straordinarie».

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