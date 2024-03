Il ponte senza segnaletica «Troppi rischi» 

La precedenza, si sa, va data sempre a destra. Eppure nel ponte tra via Nazionale e via Mandas, dove è stato recentemente ripristinato il bitume, manca la segnaletica orizzontale e lì dove lo stop c’è sempre stato, le auto passano dritte, incuranti delle altre che arrivano e rallentano per girare in via Salvo D’Acquisto.

«Sta diventando pericolosissimo», protestano gli automobilisti che percorrono più volte a giorno quel tratto di strada per raggiungere il posto di lavoro, «sicuramente ci sono dei tempi tecnici da rispettare dal momento in cui viene asfaltata a quando si può fare la segnaletica orizzontale, però va fatta con una certa urgenza per evitare conseguenze ben peggiori».

Dei vigili urbani a monitorare il traffico, sempre molto intenso nella strada principale della città, neanche l’ombra e con gli automobilisti poco attenti al rispetto delle regole del codice della strada, l’incidente è dietro l’angolo.

