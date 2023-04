Il ponte riporta in Italia i turisti stranieri Ritornano anche i cinesi  

Un ponte con il pienone di turisti, da bollino rosso sulle strade e superlavoro negli aeroporti. Le bellezze e l'enogastronomia italiane attirano sempre di più, specialmente gli stranieri che stanno riaffollando lo Stivale: anche i cinesi - secondo l'Enit - che mancavano in Italia da prima della pandemia, e dovrebbero toccare i 2 milioni nel corso dell'anno. E poi nel ponte iniziato di fatto ieri e che si chiuderà lunedì primo maggio ci saranno anche i musei e i parchi archeologici aperti (l'elenco completo è su https://cultura .gov.it/ evento/1maggio2023).

Confcommercio-Swg calcola che saranno 8 milioni - a cui si potrebbero aggiungere 3,1 milioni di indecisi per il meteo - gli italiani che approfitteranno per un weekend lungo, se non addirittura per una vacanza di qualche giorno: 3 intervistati su 4 hanno, infatti, programmato solo uno o due pernottamenti fuori casa, ma c'è anche un 4% che si concede almeno cinque notti.

Il raggio degli spostamenti è comunque piuttosto limitato, come di consueto per questa festività: un vacanziere su due resterà nelle immediate vicinanze del luogo di residenza, o comunque nella sua regione. È di 350 euro a persona, tutto compreso, il budget messo mediamente a disposizione, per raggiungere una località di mare - la scelta più gettonata in 3 casi su 10 - o una città d'arte o un borgo. Privilegiate, per le gite brevi, Toscana, Emilia Romagna, Liguria, Campania e Puglia, mentre chi parte per qualche giorno in più spesso fa rotta verso la Sardegna. Tra le mete estere prevalgono Francia e Spagna, seguite dal Portogallo.

Secondo Cna Turismo e Commercio invece sono 10 milioni i turisti in movimento per l'Italia nei giorni del ponte. Pernottano in strutture ricettive, alberghiere ed extra-alberghiere, complessivamente 4,5 milioni di vacanzieri, il resto riapre le seconde case o si reca presso amici e parenti. Un turista su cinque è straniero. Il movimento economico determinato da questi flussi porterà a un giro d'affari totale di tutto rispetto, del valore di oltre 4,5 miliardi. A trainare le entrate turistiche il ritorno dei vacanzieri stranieri, connotati da livelli di consumo ben più elevati della media: in genere assicurano tre pernottamenti pro capite in strutture ricettive. Il dollaro forte sta spingendo in Europa, e in Italia in particolare, turisti provenienti dagli Stati Uniti d'America. Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Olanda e Irlanda i Paesi dai quali sta arrivando il maggior numero di europei.

