«Il ponte riaprirà nell’estate del 2026» 

Ad agosto del 2026 i cittadini potranno di nuovo raggiungere Villaputzu transitando sul ponte di ferro. Questo in base all’accordo raggiunto tra Provincia del Sud Sardegna e impresa siciliana (la Cantieri Edili srl) dopo mesi di tensioni, polemiche e lavori a singhiozzo. Lavori che, secondo il programma iniziale, sarebbero dovuto terminare tra due settimane. Il ritardo, alla fine, dovrebbe essere di circa un anno. Nel dettaglio si tratta di cinque mesi in più sul progetto iniziale più altri nove mesi per la perizia di variante per un totale di 14 mesi.

Città metropolitana

«La ditta di Favara – chiarisce Eugenio Lai, commissario di una parte della città metropolitana di Cagliari – ha adempiuto a tutte le richieste. Ha messo in sicurezza il cantiere, pagato gli stipendi ed è pronta a firmare un accordo con un consorzio sempre di Favara per le lavorazioni delle parti in ferro. Lavorazioni che richiedono operai particolarmente specializzati. Da parte mia e della Provincia c’è una certa soddisfazione e soprattutto il massimo impegno per far in modo che i lavori terminino anche prima della nuova data stabilita». Impegno che si tradurrà anche in verifiche serrate «ad intervalli regolari – aggiunge Lai – col direttore dei lavori che, appunto, monitorerà il buon andamento del cantiere. Lo ribadisco, per me il Sarrabus è un territorio che merita la massima attenzione».

Il cantiere

Nei giorni scorsi, dopo la sospensione del cantiere per oltre un mese, si sono rivisti operai e nuovi mezzi sul ponte di ferro. La Provincia aveva imposto lo stop per una serie di inadempienze da parte dell’impresa. Fra queste l’utilizzo di materiali impropri in alcune lavorazioni e il ritardo nel pagamento negli stipendi dei tre operai. E poi mancava personale specializzato nella lavorazione del ferro, la parte più problematica del ponte. Ai primi di maggio lo sblocco del cantiere nonostante il mancato pagamento degli stipendi. All’impresa erano stati concessi ulteriori dieci giorni. Alla fine sembra che le cose siano state regolarizzate.

Le reazioni

Difficile però per i cittadini avere fiducia nella nuova tabella di marcia dopo le vicissitudini vissute dall’inizio (dicembre 2023) ad oggi. Cittadini che, grazie all’intervento del Comune di Villaputzu, per il momento possono attraversare il Flumendosa tramite un guado rialzato (i lavori e la manutenzione del guado son stati finanziati dalla Regione).

Proprio la Regione lo scorso dicembre ha istituito un tavolo permanente coordinato dall’assessore ai Lavori Pubblici Antonio Piu. Il tavolo potrebbe essere riconvocato a breve anche per capire a che punto è il progetto della bretella, annunciato lo scorso anno. Oltre alla ristrutturazione del ponte sono state stanziate risorse per un collegamento alternativo tra la nuova 125 e Villaputzu (zona Sant’Angelo). E poi c’è la questione di un ponte nuovo di zecca, sollecitata in ogni modo dal comitato presieduto da Antonio Congiu: «Si lavori subito – è la richiesta del comitato – per costruire un ponte degno di questo nome. Quello vecchio, anche se ristrutturato, è inadeguato. Cosa si sta aspettando?».

RIPRODUZIONE RISERVATA