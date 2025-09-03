VaiOnline
Sestu.
04 settembre 2025 alle 00:14

Il ponte resta chiuso «Presto via ai lavori» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il ponte pedonale “sa passarella” sul rio Matzeu è inaccessibile da mesi per colpa delle assi in legno ormai instabili.

Presto però dovrebbe riaprire: «Ha più di 70 anni, quindi per poter fare i lavori di sostituzione del tavolato serviva l’autorizzazione dell’assessorato regionale Beni culturali», spiega il vicesindaco Massimiliano Bullita, «il progetto è pronto, è avviata anche la conferenza di servizi interessando il genio civile, perché sarà necessario montare un ponteggio nel rio». Tempi e costi? «Circa 30mila euro e, salvo intoppi, a novembre sarà di nuovo agibile». Per l’assessore ai Lavori Pubblici Emanuele Meloni, «i tempi più lunghi dipendono dall’obbligo di seguire tutte le procedure previste».

La sindaca Paola Secci garantisce: «Con i lavori che verranno fatti a breve restituiamo la passerella ai nostri concittadini, senza altri interventi sul tavolato per qualche decennio».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Caso Grillo

Tragedia familiare blocca la fine del processo

Morto a Roma il figlio di 22 anni del presidente del collegio Marco Contu, sentenza il 22 settembre 
Andrea Busia
Intervista

«La legislatura va avanti fino alla scadenza ma con un Pd più forte»

Deriu: il problema della decadenza non esiste,  i processi dureranno oltre il termine del 2029 
Roberto Murgia
1931-2025

«Era una persona speciale Il nostro saluto al direttore Emilio Fede»

I ricordi di Antonello Sanna e Milly Carta, custodi del condominio di Milano 2 
Luigi Barnaba Frigoli
Mostra internazionale del cinema

A Venezia “Il Mostro”e riemerge la pista sarda

Un cast isolano sul red carpet del Lido per la prima dell’attesa serie Netflix Alle radici del serial killer fiorentino: l’omicidio di Barbara Locci e del suo amante 
Francesco Abate
La polemica

Fondi Nato, retromarcia sul Ponte

Il ministero dopo il no Usa ai «conti creativi»: è finanziato con risorse statali 