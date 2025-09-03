Il ponte resta chiuso «Presto via ai lavori» 

Il ponte pedonale “sa passarella” sul rio Matzeu è inaccessibile da mesi per colpa delle assi in legno ormai instabili.

Presto però dovrebbe riaprire: «Ha più di 70 anni, quindi per poter fare i lavori di sostituzione del tavolato serviva l’autorizzazione dell’assessorato regionale Beni culturali», spiega il vicesindaco Massimiliano Bullita, «il progetto è pronto, è avviata anche la conferenza di servizi interessando il genio civile, perché sarà necessario montare un ponteggio nel rio». Tempi e costi? «Circa 30mila euro e, salvo intoppi, a novembre sarà di nuovo agibile». Per l’assessore ai Lavori Pubblici Emanuele Meloni, «i tempi più lunghi dipendono dall’obbligo di seguire tutte le procedure previste».

La sindaca Paola Secci garantisce: «Con i lavori che verranno fatti a breve restituiamo la passerella ai nostri concittadini, senza altri interventi sul tavolato per qualche decennio».

