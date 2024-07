«Il ponte per Villasor resterà aperto» 

Il ponte per Villasor chiuderà durante i lavori per la messa in sicurezza? La Provincia del Sud Sardegna fa un passo indietro e con una comunicazione ufficiale all’amministrazione di San Sperate annuncia di un cambio di rotta. «Ad oggi siamo in condizione di assicurare che i lavori verranno eseguiti senza la chiusura ma semplicemente istituendo il senso unico alternato, regolato da un semaforo», spiegano dalla Provincia. Una buona notizia per tanti, ma che solleva ancora qualche dubbio sulla vicenda.

L’annuncio

A fine maggio dalla Provincia c’era stato il via libera: entro giugno sarebbero partiti i tanto attesi lavori sul ponte che collega San Sperate a Villasor. A preoccupare non erano le operazioni, attese da tempo, quanto la viabilità alternativa. Tanti i lavoratori (specie agricoltori) che percorrono giornalmente quel tratto di strada. Con la chiusura del ponte c’era il rischio concreto di dover allungare il tragitto anche di 10 chilometri e di dover far passare i mezzi di lavoro sulla Statale 130. Era nato un comitato, “Oltre il ponte”, nel quale partecipavano imprenditori, agricoltori e qualche residente che rischiava di trovarsi chiuso fuori dal centro abitato.

I guadi

Intanto il Comune aveva cominciato a lavorare a una viabilità alternativa dai guadi. In attesa di scoprire la data di partenza dei lavori, ad oggi ancora sconosciuta, la Provincia ha risposto al Comune, rassicurando i cittadini: «Sono già state studiate tutte le possibili soluzioni per eseguire i lavori sul ponte senza dover ricorrere ad alcuna chiusura al traffico. Eventuali chiusure, dovute a particolari lavori, saranno sporadiche e comunque di breve durata, senza la necessità di percorsi alternativi».

Le reazioni

Il sindaco Fabrizio Madeddu si dice soddisfatto: «Avevamo bisogno di queste indicazioni. Eravamo molto preoccupati, più che altro per i rischi derivanti dal dover far percorrere agli agricoltori la Statale 130 dir con i trattori». L’assessore alla Viabilità Roberto Schirru aggiunge: «Rimaniamo a disposizione della Provincia per stabilire modalità e tempistiche. La mancanza di comunicazione è un errore da non ripetere».

Infine la posizione del Comitato: «La notizia fa piacere e ben sperare. Il presidio del nostro Comitato però continua e mira alla sistemazione di un passaggio che garantisca la percorribilità in caso di emergenza, nella disgraziata ipotesi che quanto garantito dalla Provincia non si realizzi per un motivo o per un altro. Un qualsiasi imprevisto ci metterebbe nelle condizioni di non avere alcun piano B».

