Il ponte per lo stadio allagato dopo le piogge: l’acqua cade sulla strada 

Le pozzanghere impediscono il passaggio e l’acqua cade in maniera copiosa su via Pessagno e sull’Asse mediano. È bastata qualche ora di pioggia per far sì che uno dei due ponti che collegano Monte Mixi col quartiere di Sant’Elia, quello che inizia in via degli Sport, si allagasse.

I problemi si sono presentati a partire da martedì mattina: il passaggio pedonale è diventato una corsa a ostacoli, dove bisogna evitare le pozzanghere (tutt’altro che scontato riuscire a farlo a piedi, più facile in bici) per raggiungere la parte opposta. E, quantomeno, in questi giorni il Cagliari non gioca in casa: in occasione delle partite sono migliaia i tifosi rossoblù che lo percorrono per andare all’Unipol Domus.

I disagi

I rischi, e i pericoli, ci sono anche per chi passa sotto il ponte. L’acqua, oltre a ristagnare sul passaggio ciclopedonale, scorre letteralmente giù sulla strada. E chi transita in auto, o peggio ancora in moto, rischia di non accorgersene: un potenziale pericolo per la sicurezza.

In certi momenti la “cascata” è più marcata, in altri meno. Ma le difficoltà non mancano. La soluzione quando non si può passare è quella di utilizzare l’altro ponte, distante un centinaio di metri e con la rampa che inizia da piazza Efisio Puddu, davanti al campo di atletica leggera Santoru. Dove, a seguito delle ultime piogge, la pozzanghera si è formata solo all’inizio.

Il programma

A breve, il Comune ha intenzione di riqualificare entrambi i ponti. «Gli interventi sulle passerelle ciclopedonali che collegano il quartiere di Sant’Elia a quello di Monte Mixi», anticipa l’assessore all’Infrastruttura urbana Yuri Marcialis, «rientrano in un programma più ampio di rigenerazione dell’intero quartiere di Sant’Elia, sul quale l’amministrazione sta lavorando in modo strutturato».

Nello specifico, spiega Marcialis, «si tratta di un accordo quadro, con un investimento complessivo fino a 4,5 milioni di euro: la ditta è già stata individuata e le passerelle costituiranno il primo intervento previsto». Nel frattempo, per sopperire alle difficoltà strutturali, «laddove emergano criticità più urgenti, e compatibilmente con le competenze, stiamo intervenendo con il servizio di manutenzione strade per risolvere quelle più impellenti e garantire condizioni di sicurezza».

L’avvio dei lavori è programmato per quest’anno con l’obiettivo di completare presto un restyling ormai necessario, viste le condizioni in cui si trovano entrambi i ponti.

