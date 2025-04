Il ponte nel mirino di vandali e degrado 

Scritte, alcune volgari e offensive, altre colorite dediche d’amore, lungo le sponde del ponte e pezzi di legno ormai andati. Dopo l’intervento straordinario messo in campo dal comune di Selargius nel 2018, costato oltre 30mila euro, nel ponticello in legno - che unisce via Vienna con piazza Martiri di Buggerru - da tempo sono evidenti i segni lasciati dagli incivili.

«Ci sono anche quelli di usura», fa notare Paolo Brau, selargino che ogni giorno attraversa il ponte, «soprattutto nel camminamento, con il rischio di inciampo o pericolose cadute. Tutto il resto è degrado causato dal malessere di chi lo esprime manifestando con scritte e geroglifici di vario tipo». Brau fa un appello ai selargini e al Comune: «si possono invitare gli studenti alla partecipazione attiva nel ripristino dei danni superficiali, se poi si coinvolgono pure gli anziani magari si abbattono anche le barriere generazionali». (f. l.)

