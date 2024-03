Il ponte militare? Sarebbe molto costoso Caccia al piano B 

Manca ancora il preventivo ufficiale ma i costi per la realizzazione di un ponte militare sul Flumendosa sarebbero piuttosto elevati. È quanto sta emergendo in seguito al sopralluogo effettuato dall’Esercito (su invito del Prefetto) la scorsa settimana per capire la fattibilità o meno, appunto, del ponte. «Servirebbero cinque campate per un ponte di quasi quattrocento metri», ha detto il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu: «Non sappiamo ancora se lo si potrà realizzare. Ci sarebbero poi anche i costi propedeutici al ponte in sé. Siamo in attesa di conoscere i dettagli che ci saranno forniti dal Genio militare. Noi, in ogni caso, stiamo puntando a ottenere le autorizzazioni per un attraversamento in sicurezza del guado: è l’unica soluzione immediata. Abbiamo la disponibilità del Prefetto, e per questo lo ringraziamo. Nei prossimi giorni si capirà se questa è una strada percorribile in breve tempo, l’auspicio è che lo sia».

Il sopralluogo del Genio militare è stato effettuato lo scorso giovedì. Entro pochi giorni si dovrebbero conoscere costi e tempi per la realizzazione di un eventuale ponte militare. Nel frattempo nella giornata di ieri il comitato per il ponte di ferro guidato dal presidente Antonello Congiu ha fatto sentire la propria voce formando una catena umana che ha simbolicamente abbracciato il ponte di ferro da una parte all’altra. Presenti anche i rappresentanti del Comune di San Vito (c’era il sindaco Marco Antonio Siddi) e di Muravera (c’era l’assessore al turismo Matteo Plaisant). Una battaglia, insomma, di tutto il Sarrabus.

