Il ponte fantasma nel cuore della città 

Oggi le persone di Carbonia che ci passano sotto quasi sono indifferenti al lungo ponte sul rio Cannas, nato con l’obiettivo di riunire la periferia al centro, collegando la zona di corso Iglesias all’area di Villa Sulcis. Oggi per qualcuno è un lontano ricordo di vecchie amministrazioni e, chiuso da anni, rimane inerte a sovrastare l'area verde attorno al nuovo parco lineare sul Rio Cannas.

La struttura

Il progetto del percorso pedonale sopraelevato, all’interno del programma “Rio Cannas”, risale alla fine degli anni ’90 e lo ha realizzato l’ingegnere Paolo Costa, scomparso nel 2023 all'età di 87 anni. L’immensa struttura metallica, con passerella lignea e scivolo di ingresso per le persone con disabilità, praticamente mai utilizzata, nel tempo è diventato terra di vandali e luogo di incuria. E oggi i suoi cancelli rimangono sbarrati, chissà ancora per quanto tempo. «Non me lo ricordo molto bene, ci sono passata davvero poche volte appena fu realizzato», racconta una signora mentre passa con le buste della spesa lungo il sentiero sottostante nel parco lineare – e l’ultima volta risale ai tempi del sindaco Tore Cherchi. Poi la gente ha avuto paura di andarci perché era troppo isolato e frequentato da teppisti. Così lo hanno chiuso, non riuscivano a vigilarlo». E pensare che il ponte, costato svariati miliardi, era nato con le migliori intenzioni, in seno a un progetto di recupero urbano del Rio Cannas e di corso Iglesias, dove un tempo sorgevano baracche e piccoli ricoveri improvvisati. L'idea di Costa era quella di offrire alla città un percorso sospeso, unendo così le due parti della città. E nell’area sottostante, tra l'altro, oggetto di interventi di ripristino e rigenerazione urbana finanziata dai fondi Pnrr ora si estende il parco lineare recentemente inaugurato. A ricordare il progetto del ponte, apprezzato persino a livello europeo, c'è anche Carmelo Giuffrida, ex assessore comunale al Commercio tra il 1983 e il 1993, prima durante l'amministrazione Piano e poi durante quella di Casula. «Ottenne un finanziamento comunitario vincolato a opere di un certo rilievo, – ricorda – nell'ottica di una visione più moderna della città di Carbonia e in risposta alle esigenze di una popolazione decisamente più numerosa rispetto a quella di oggi». Un collegamento sopraelevato tra un quartiere di circa tremila abitanti e la zona centrale, che avrebbe potuto agevolare le tante famiglie che erano solite muoversi a piedi per le esigenze quotidiane, per andare verso la zona della chiesa e degli uffici.

Il futuro

«Grazie a un finanziamento del Pnrr di 600mila euro, abbiamo l’abbiamo rimessa in sicurezza. - spiega l'assessore ai Lavori pubblici e Ambiente, Manolo Mureddu – Sono stati infatti effettuati interventi sulle vie di accesso e di transito e per una maggiore sicurezza delle persone sono state installate anche telecamere di videosorveglianza». Per quanto riguarda invece un suo possibile utilizzo, «sarà necessario un confronto fra l'amministrazione e cercare di capire come la cittadinanza potrebbe accogliere questa struttura». «Come cittadina e come consigliera di Carbonia, devo purtroppo constatare che per troppo tempo si buttano via soldi e risorse – dice dall’opposizione Daniela Garau (FdI) – lasciando in uno stato di inerzia strutture che potrebbero essere invece, in vari modi, vantaggiose e fruibili per i cittadini».

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