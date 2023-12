«Il ponte di Villaputzu a rischio crollo dal 2021» 

“Il ponte di ferro è a rischio crollo incipiente e come tale va immediatamente chiuso al traffico”. La frase, in grassetto, si legge a pagina 4 della relazione tecnica allegata al progetto definitivo-esecutivo per la ristrutturazione del ponte sul Flumendosa. Ma quel che sorprende è la data: 5 agosto 2021. Per due anni e mezzo (sino allo scorso 7 dicembre, giorno della chiusura), sempre in base alla relazione firmata da un raggruppamento temporaneo di quattro ingegneri e un geologo, il transito sul ponte non sarebbe avvenuto in sicurezza. Perché, insomma, la Provincia non ha chiuso il ponte nel 2021? E ancora: la relazione sul rischio crollo è finita nelle mani del sindaco di Villaputzu Sandro Porcu come dice il commissario della Provincia Mario Mossa oppure no, come sostiene il primo cittadino? Sempre in base alla documentazione della Provincia il progetto della ristrutturazione del ponte (con o senza la pagina 4?) sarebbe stato inviato il 9 agosto del 2021 in occasione della convocazione di una conferenza di servizi (nella missiva c’è il link dove poterlo scaricare) a tutti gli enti competenti - Regione compresa - e ai Comuni di Villaputzu e di Muravera. Anomalo, insomma, che a tutti i livelli sia sfuggito il passaggio dove gli ingegneri sostengono che “l’attraversamento del Flumendosa, articolato in un sistema di cinque impalcati disposti in serie, versa in condizioni di degrado molto avanzate tali da necessitare l’esecuzione di interventi di risanamento e recupero strutturale, senza indugio alcuno” e dunque “va immediatamente chiuso al traffico”. Nella relazione sono ben evidenti anche i problemi che comporterebbe la chiusura del ponte (per raggiungere Villaputzu si passa da 1,5 a 16 chilometri mentre un bus di linea accumulerebbe un ritardo di 20 minuti). Quanto alle soluzioni “si esclude l’impiego dell’attuale guado per la viabilità alternativa - si legge in conclusione - perché non garantirebbe la sicurezza della circolazione e sarebbe comunque impegnato da uomini e mezzi impiegati per il cantiere”.

La riunione

Ma è proprio per ricercare una soluzione valida - l’unica cosa che interessa ai cittadini, privati del diritto alla mobilità - che questa mattina alle 10.30 si terrà un tavolo tecnico convocato dall’assessore regionale ai Lavori Pubblici Pierluigi Saiu. Saranno presenti, oltre al sindaco di Villaputzu e al commissario Mossa, i sindaci di Muravera, Castiadas, Villasimius, San Vito e i vertici dell’Anas. Saiu ha messo in evidenza che «piuttosto che perdere tempo in polemiche bisogna guardare con pragmatismo alle cose che possono essere fatte». I soldi per la viabilità alternativa ci sarebbero: «Oltre ai 2,7 milioni di euro per la ristrutturazione - sottolinea Saiu -c’è un altro milione e 800mila euro messo a disposizione su mia proposta. Come Regione, cioè, abbiamo reperito quattro milioni di euro». Il milione e 800mila euro è già a disposizione della Provincia e sarà utilizzato - lo ha messo in evidenza il commissario Mario Mossa - sia per la viabilità alternativa che per il premio di accelerazione. I soldi per la viabilità «siamo pronti a girarli immediatamente al Comune di Villaputzu - spiega Mossa - se ha delle proposte valide».

La Regione

Saiu, da parte sua, precisa che «la Regione non ha alcuna competenza sulla infrastruttura ma ho voluto convocare il tavolo tecnico con la massima urgenza per rispondere alle preoccupazioni di migliaia di cittadini». Per questo «ho appreso con sorpresa la dichiarazione del sindaco di Villaputzu che ha definito tardiva questa convocazione». Per Saiu il tavolo tecnico «sarà l’occasione - aggiunge - per capire come mai il Comune di Villaputzu non abbia presentato osservazioni nelle due conferenze di servizi in cui venivano approvati i progetti». Per l’assessore ai Lavori pubblici «la campagna elettorale può attendere di fronte a problemi di questo tipo, il mio obiettivo è solo quello di trovare una soluzione collaborando in maniera costruttiva con il Comune di Villaputzu, gli altri Comuni del Sarrabus e la Provincia del Sud Sardegna».

