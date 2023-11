Il ponte di Oloè riaperto al traffico dopo dieci anni   

La data fatidica era stata indicata nel decimo anniversario del ciclone Cleopatra, lo scorso 18 novembre. In Regione sono stati di parola: avevano anticipato la riapertura al traffico del ponte di Oloè, lungo la Oliena-Dorgali, entro dieci giorni. Ieri le prime auto hanno iniziato ad attraversare il nuovo viadotto sul Cedrino intorno a metà mattina, tra due ali di folla e tra una distesa di politici e amministratori, con in testa il governatore Christian Solinas e l’assessore regionale dei Lavori pubblici, Pierluigi Saiu. «Questo traguardo è il giusto risarcimento per i disagi patiti dal nostro territorio in tutti questi anni», dichiara soddisfatto Bastiano Congiu, sindaco di Oliena.

Nuovo corso

Il cuore dell’Isola riparte da quel ponte che sa di conquista attesa da parecchio tempo. Un decennio di lotte, di polemiche, di interventi inconcludenti. Soprattutto, di infinite difficoltà e di paura, per un ponte travolto dalla furia dell’acqua in quel 18 novembre del 2013, dove ha perso la vita l’agente Luca Tanzi.

«Abbiamo sofferto tanto», prosegue Bastiano Congiu, «al tempo stesso, questa riapertura ci fa capire una cosa: i risultati si possono ottenere, quando c’è la giusta volontà».

La sindaca di Dorgali, Angela Testone, aggiunge: «Siamo soddisfattissimi, è una bella giornata. Constatiamo che quando la pubblica amministrazione vuole fare le cose rapidamente e bene, ci riesce. Diamo atto a coloro che si sono battuti per questo traguardo, innanzitutto ai sindaci del territorio».

Aria di festa

«Abbiamo voluto dare un’accelerazione a un’opera fondamentale per il territorio, per la connessione tra Oliena e Dorgali», dice il governatore Christian Solinas: «Ci sono stati numerosi ritardi accumulati negli anni precedenti, ma Ois (società Opere e infrastrutture della Sardegna, ndr ) ha dimostrato di poter realizzare al meglio interventi così importanti dando seguito a una forte volontà politica, con le risorse che abbiamo messo a disposizione».

Il presidente della Regione non voleva mancare all’appuntamento, alla riapertura al traffico del ponte di Oloè. A quell’opera realizzata dall’assessorato regionale dei Lavori pubblici grazie alla società interna Ois, con un investimento di circa 6 milioni e mezzo di euro. Ieri erano presenti anche esponenti della politica nazionale e regionale, i vertici della Provincia di Nuoro, il questore e il prefetto.

Impegno mantenuto

«A cinque anni dal mio primo sopralluogo e incontro con la cittadinanza, avvenuto in questo ponte nel 2018, abbiamo onorato un impegno che avevamo preso con la gente di Barbagia - afferma Eugenio Zoffili, deputato della Lega -. Restituiamo un’opera fondamentale per tutta la zona, anche sotto l’aspetto dell’indotto turistico. Questa è una giornata del ricordo ma anche di un nuovo inizio: grazie a chi ha lavorato per la realizzazione di questa infrastruttura che è un esempio di ciò che deve fare la buona politica».

L’assessore dei Lavori pubblici, Pierluigi Saiu, ha poi espresso soddisfazione per l’intervento realizzato da Ois: «Una formula che stiamo replicando su interventi altrettanto importanti, come i lavori di messa in sicurezza della galleria di Mughina, a Nuoro, per cui abbiamo già indicato uno stanziamento di 10 milioni di euro nel disegno di legge della variazione di bilancio, e gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, a Olbia. Con il ponte di Oloè - conclude - abbiamo mantenuto gli impegni».

