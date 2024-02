«Il ponte di ferro deve essere riaperto» 

Un ricorso straordinario al presidente della Repubblica per annullare l’ordinanza di chiusura del ponte di ferro dello scorso 8 dicembre firmata dalla Provincia del Sud Sardegna. È la carta che la Giunta comunale di Villaputzu ha deciso di giocare approvando una delibera con la quale si da incarico ad un legale per iniziare questa nuova battaglia. «Si tratta – mette in evidenza l’intera Giunta comunale - di un atto forte ma dovuto a tutela dell’ente ma soprattutto a tutela dei cittadini, delle imprese, delle attività produttive. Le comunità del Sarrabus sono in forte sofferenza e sentiamo il dovere di continuare a fare sentire la nostra voce e a insistere nel trovare le soluzioni che allievino queste sofferenze».

La delibera

Nella delibera vengono messe in evidenza le anomalie dell’ordinanza e i gravi disagi per Villaputzu e il Sarrabus causati da «l’inopinata – si legge nel documento – ed estemporanea chiusura al traffico del ponte in ferro». Tra le anomalie si fa riferimento al fatto che «il progetto definitivo-esecutivo per la ristrutturazione del ponte non conteneva riferimenti a situazioni di danneggiamento o ammaloramento del ponte e tantomeno di pericolo per la circolazione» e che «nessun rischio crollo incipiente è stato evidenziato nei tavoli tecnici di luglio e novembre 2023». E dunque si ritiene che l’ordinanza «sia stata adottata in carenza dei presupposti, senza il necessario confronto con le amministrazioni comunali interessate e che arrechi danni gravi ed irreparabili al Comune e alla popolazione di Villaputzu».

Le motivazioni

Per questo la Giunta comunale pensa che l’ordinanza possa essere suscettibile di fondata impugnazione in sede di giustizia amministrativa per «vizi di difetto di istruttoria e motivazione, anche in relazione all’omessa acquisizione del parere del Comune di Villaputzu, violazione dei principi di leale trasparenza e collaborazione, violazione e falsa applicazione dei principi di legalità, imparzialità, ragionevolezza, legittimo affidamento, buon andamento della Pubblica amministrazione». Senza considerare «i profili di violazione di legge ed eccesso di potere».

Sempre nella delibera la Giunta evidenzia, tra le altre cose, che i lavori sul ponte non sono ancora iniziati «nonostante siano stati ripetutamente dichiarati improcrastinabili da parte della Provincia» e che la proposta del Comune di realizzare un percorso alternativo sul guado non sia stata accettata. Non solo: l’ipotesi bretella è ancora allo studio e dunque da oltre due mesi l’unica possibilità di collegamento tra Villaputzu e gli altri Comuni è un percorso di 17 Km lungo la nuova 125 «con gravi limitazioni del diritto alla mobilità per i cittadini muniti solo di biciclette, motocicli e mezzi agricoli» (non possono transitare sulla nuova 125). Da qui «gli importanti disagi in ambito economico, sociale, sanitario e scolastico».

