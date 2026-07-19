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Isili.
20 luglio 2026 alle 01:46

Il ponte di Brabacera ritrova l’antico splendore 

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Sta ritrovando il suo antico splendore il ponte romano di Brabacera a Isili. Sono in corso infatti i lavori di consolidamento e valorizzazione. «Presto restituiremo alla comunità un gioiello della nostra storia», dice il sindaco Luca Pilia. Per fare questo passaggio è stato necessario un investimento di circa 100mila euro, fondi della Regione in stretta sinergia con la Soprintendenza. «Un investimento», sottolinea il sindaco, «per la sicurezza e il turismo culturale del territorio». Si tratta di un’opera infrastrutturale di epoca imperiale che testimonia la storica presenza romana nel Sarcidano e l’importanza strategica del territorio nei collegamenti dell’antichità. L’intervento ha permesso la rimozione delle impalcature di sostegno, restituendo il monumento alla sua originale bellezza. Il progetto prevedeva interventi per garantire la stabilità del ponte nel tempo e la pulizia dell’alveo del fiume.

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