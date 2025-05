Il ponte del Primo maggio vale anche per la Guardia medica 

Con le festività di mezzo tornano nel Sulcis i problemi relativi ai punti di guardia medica territoriale. A patirne le conseguenze questa volta sono i residenti del Comune di San Giovanni Suergiu che, dopo la chiusura di giovedì Primo Maggio dove il servizio non si è svolto dalle ore 8 alle ore 20,rimarranno senza servizio anche domani. A renderlo noto è la Asl che consiglia agli utenti di recarsi direttamente presso le sedi di piazza la Marmora a Bacu Abis e piazza Venezia a Cortoghiana oltre che presso la sede di Piazza Marinai d’Italia a Carbonia. Oppure se necessario direttamente al pronto soccorso dell’ospedale Sirai al 118.«Le nostre comunità sono sempre più in difficoltà a causa dei disservizi sanitari. – dice la sindaca Elvira Usai – Soprattutto nei giorni di festa non possono lasciare sguarnito il presidio di guardia medica che serve San Giovanni Suergiu e il suo circondario. Chiediamo maggiore impegno a risolvere questo problema cronico». Disservizi anche al Centro unico di prenotazioni dell’ospedale Sirai, dove ieri mattina era presente un solo operatore di sportello, con gli utenti costretti a sopportare una lunghissima fila dalle prime ore del mattino.

