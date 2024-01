«Il ponte chiuso limita la nostra libertà»

Da quando la Provincia ha ordinato la chiusura del ponte di ferro, lo scorso 8 dicembre: chi si muove a piedi, in bici o con i mezzi agricoli non può spostarsi da Villaputzu. Nell’unico percorso alternativo autorizzato (la nuova 125, uscita per Quirra) queste categorie di mezzi, compresi i motocicli di cilindrata inferiore ai 150 centimetri cubi, non possono circolare. Il sindaco Sandro Porcu nei giorni scorsi ha scritto al prefetto e all’assessore regionale ai Lavori pubblici: «La soluzione progettuale adottata per la viabilità alternativa – sottolinea Porcu – non garantisce le esigenze di libera circolazione a tutte le categorie di veicoli».

Non solo auto

Un disagio ancora più grave per Villaputzu dal momento che – rispetto ad altri paesi – la percentuale di cittadini che si spostano in bici o con l’ Apixedda è molto alta. «Questa problematica – prosegue Porcu, senza risparmiare frecciate alla Provincia – non è stata valutata dai soggetti coinvolti nella chiusura e comporterà per diverse categorie di utenti e fino alla rimessa in servizio del ponte gravi conseguenze negative in termini di fruibilità di servizi pubblici essenziali (ad esempio la guardia medica, presente solo a Muravera) ma anche per quanto riguarda la possibilità di raggiungere la sede di lavoro o i propri familiari». Nel Sarrabus, aggiunge il sindaco nella lettera inviata al prefetto, «sussistono innumerevoli casi di utenti che non disponendo dell’automobile raggiungono le località interessate a piedi o utilizzando biciclette e motocicli. A queste tipologie di cittadini sarebbe, allo stato attuale, interdetto qualunque tipo di spostamento dal centro abitato di Villaputzu se non attraverso i mezzi pubblici la cui scarsa frequenza delle corse non può sopperire alla grave carenza di diritto alla mobilità».

Agricoltori bloccati

Gravissimi i disagi anche per gli agricoltori «alcuni dei quali addirittura – conclude Porcu – non potrebbero spostarsi neppure in porzioni di territorio dello stesso Comune». La richiesta è dunque quella di «garantire con urgenza adeguate soluzioni a tutela dei cittadini coinvolti».

Lavori ancora al palo

Al momento ancora nessuna risposta da parte delle autorità e degli enti competenti. La situazione rischia di precipitare. I lavori sul ponte (secondo la relazione della Provincia sarebbe a rischio crollo da almeno due anni) non sono ancora iniziati: sarebbero dovuti partire subito dopo la chiusura del ponte, lo scorso 8 dicembre. È già trascorso più di un mese.

