Il ponte chiuso da tre anni, cresce la rabbia 

Antonio Floris, tesoriere del comitato per il ponte, all’alba di ieri mattina - così come fa da sei mesi - ha raggiunto il ponte tra Villaputzu e Muravera per aggiornare il contatore che si trova all’ingresso: chiuso da mille giorni. Una situazione incredibile soprattutto se si pensa che, quando lo stesso ponte l’8 dicembre del 2023 venne sbarrato all’improvviso dall’allora Provincia del Sud Sardegna, le rassicurazioni furono puntuali: «Riaprirà a giugno 2025, anzi forse anche prima». In mezzo una gara d’appalto non impeccabile, un’impresa siciliana estromessa dopo due anni di “non lavori” e il passaggio di competenza dalla Provincia alla Città Metropolitana. E poi, quel che più conta, gli infiniti disagi per un territorio già allo stremo e oggi ancor più in ginocchio.

Protesta senza tregua

«Stiamo organizzando una nuova manifestazione», ha sottolineato Antonio Congiu, presidente del comitato. «Sarà una sorta di grande catena umana. Continuiamo e continueremo a far sentire la nostra voce sino a quando non ripartiranno i lavori. Restiamo comunque fiduciosi alla luce del buon lavoro fatto dal responsabile del procedimento della Città Metropolitana, l’ingegnere Paolo Mereu».In effetti qualcosa si è smossa. Il cantiere dell’azienda siciliana, dopo tentativi di resistenza e ricorsi vari, è stato smantellato. Adesso tutti attendono la ripresa dei lavori con una nuova ditta.

L’emendamento

«Sono in costante contatto», spiega il sindaco di Villaputzu Pierpaolo Piu, «con il responsabile del procedimento della Città Metropolitana, mi ha assicurato che entro pochi giorni assegneranno i lavori alla ditta che segue in graduatoria. Contiamo di vedere gli operai entro questo mese».Una mano potrebbe arrivare dalla Regione, grazie all’approvazione di un emendamento proposto dal gruppo Orizzonte Comune guidato dall’ex sindaco di Villaputzu (oggi all’opposizione) Sandro Porcu. Si tratta di 200mila euro stanziati a favore della Città Metropolitana per accelerare i lavori. «Si potrebbero implementare i turni», ha spiegato Porcu, «lavorare in notturna e nei festivi, dare dei premi per terminare prima».

Opera strategica

Per il sindaco Piu, «sarebbe un bell’aiuto, occorre però attendere che la somma venga effettivamente erogata. In ogni caso ben venga qualsiasi contributo da qualsiasi parte politica. Può essere destra, sinistra, centro, su o giù. Conta una cosa sola, che arrivi la soluzione». Anche per questo nelle scorse settimane il sindaco Piu ha scritto direttamente al ministro Matteo Salvini: far ripartire i lavori sul vecchio ponte non è sufficiente, serve anche un nuovo ponte e almeno 35 milioni di euro. «Una nuova opera strategica per la Sardegna», conclude Piu, «visto che consente il collegamento anche col Poligono di Quirra. Servono risorse, un commissario e la massima celerità».

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