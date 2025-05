Il ponte beffa alimenta rabbia 

A un anno dall’avvio dei lavori da parte di Anas sul ponte Sa Codina, la Barbagia-Mandrolisai resta un territorio tagliato in due, col moltiplicarsi dei disagi alla circolazione, costretta a ripiegare su percorsi alternativi per raggiungere Nuoro e Sorgono. Gli interventi sul piccolo viadotto della Statale 128 hanno determinato estenuanti slittamenti della riapertura. A stemperare gli animi di amministratori e imprese, nemmeno la provvisoria riattivazione del ponte, avvenuta dal 19 al 22 aprile col senso unico alternato. Nei giorni scorsi una lettera dell’assessore ai Lavori pubblici della Comunità montana Gennargentu-Mandrolisai, Costantino Murru, ha chiesto precisi chiarimenti ad Anas, sollecitando in parte il transito dei veicoli.

La protesta

A fare da cornice alla nota, trasmessa anche alla prefetta di Nuoro Alessandra Nigro e all’assessore regionale ai Lavori pubblici Antonio Piu, un unico fronte di protesta. «Vorremmo ricordare ad Anas - dice il presidente della Comunità montana Alessandro Corona - che il nostro territorio fa parte dello Stato italiano e gradiremo avere gli stessi diritti delle altre regioni. Anche alle luce degli impegni che la presidente Todde garantì nei mesi scorsi, chiediamo alla prefetta un pronto intervento per stimolare la conclusione dei lavori. Ci aspettiamo che tutto ciò che non è finora avvenuto si concretizzi in tempi brevi. Diversamente, scenderemo in piazza con una grande mobilitazione». Anche il sindaco di Tiana Pietro Zedda, presidente dell’Unione Comuni Barbagia, non usa mezzi termini: «Da ormai un anno siamo ostaggi dell’isolamento, con un ponte lungo appena 30 metri chiuso. A ciò si aggiungono buche ed erba alta su tutta la 128». Si uniscono il primi cittadini di Teti Costantino Tidu e di Ovodda Ilenia Vacca, insieme al neo presidente del Gal e sindaco di Desulo Gian Cristian Melis: «Una situazione vergognosa. Chiediamo risposte precise ad Anas e Regione. In caso contrario uniremo le forze verso la mobilitazione».

Il danno

Non ci sta nemmeno l’imprenditore di Tonara Costantino Floris, componente della presidenza provinciale di Confesercenti: «Il territorio sta rischiando il collasso. Per questo stiamo sondando l’ipotesi di una class action che accerti le responsabilità dei ritardi e richieda indennizzi a ristoro dei danni che tutto il comparto sta subendo».

