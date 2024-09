Il polso malato dell’ospedale San Francesco 

Veronica, 17 enne nuorese, da un mese vive nell’incertezza e nel terrore di mangiare qualcosa che potrebbe fargli nuovamente vivere quell’incubo. Il 24 luglio con un’amica mangiarono dei muesli. «La faccia si gonfiò, non respirava più - racconta la mamma - siamo corsi all’ospedale di Nuoro, sono stati bravissimi. Ma da allora vive nel terrore». Il motivo? La diagnosi di dimissioni («reazione allergica severa da verosimile ingestione di cocco») non è ovviamente certa. Ma lo shock anafilattico sì. Nonostante questo per Veronica la prima visita allergologica “salvavita” in Sardegna è stata fissata al 3 giugno 2025. A Nuoro, infatti, dopo uno shock anafilattico non fanno i Pic allergologici alimentari e da farmaci, e bisogna rivolgersi a Cagliari. «Ma lì era tutto occupato, per un mese mi hanno detto che forse trovavano un posto» raccontava ieri mamma Gabriella, corsa in agenzia per fare i biglietti: si va a Firenze. Al Mayer si può già fare il 3 ottobre. E sino ad allora? «Stiamo più attenti possibile, ma a cosa? Ancora non abbiamo certezze su cosa a mia figlia abbia fatto male»

La donna, subito dopo lo shock anafilattico, e il ricovero in codice rosso al San Francesco, si è attivata. Al Cup di Cagliari, con l’urgenza certificata a dieci giorni dal medico di base, la visita viene prenotata al Microcitemico per il 3 giugno 2025. Anche le proteste all’Urp non servono, e nonostante le richiesta inviata il 6 agosto, la risposta “urgente” dell’Urp di Cagliari arriva il 30 agosto «In merito alla sua richiesta di mancata prenotazione per visita allergologica con priorità "b", la responsabile della Ssd Cup e attività libero professionale ha comunicato che le agende dell’allergologia non sono chiuse ma tutti gli slot di prenotazione sono stati regolarmente occupati sino al 31/12/2025».

Sulla richiesta di informazioni e l’assenza di “urgenza” dall’Asl di Cagliari fanno sapere: «Verificheremo». «In Allergologia a Nuoro - ribatte la mamma - mia figlia è seguita per un sospetta asma bronchiale ma non praticano i Pic test perché ha avuto uno shock e non sono attrezzati. Nel frattempo a 17 anni non mangia regolarmente, perché, come indica la prescrizione, non deve assumere determinati alimenti che possono scatenarle allergie. Ma quali sono? «Se io non ho un referto medico», si chiede la ragazza, «come faccio? Muoio di fame».

E mentre Veronica è costretta al viaggio della salute a Firenze, tra l’altro nemmeno rimborsabile visto che non ha una patologia ancora certificata ma solo “presunta”, martedì al Pronto Soccorso di Nuoro regnava il caos. Anziani in barella per decine di ore. Un 91 enne ha atteso dalle 9 del mattino sino alle sera, mentre una paziente oncologica arrivata alle 13.30 in preda ai vomiti, in codice glielo, è stata visitata alle 21. «I medici hanno mostrato grande professionalità – racconta il figlio - ma il numero del personale era inadeguato alle persone presenti»

