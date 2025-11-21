VaiOnline
21 novembre 2025 alle 01:14

«Il polo unico penalizza la scuola»  

Contrarietà unanime alla proposta del polo unico scolastico. È quanto emerso dall’assemblea tenutasi nel seminario vescovile che ha faticato a contenere circa trecento persone. Oltre ai sindaci di Flussio, Modolo, Scano Montiferro, Sagama, Sennariolo, Suni e Tresnuraghes, era presente anche una folta rappresentanza di docenti, personale Ata, Rsu e numerosi genitori.

Il presidente dell’Unione dei Comuni Giovanni Antonio Zucca ha messo in luce «l’inopportunità delle interlocuzioni avvenute esclusivamente tra il sindaco di Bosa e il direttore dell’Ufficio scolastico regionale prima della delibera. Le decisioni di indirizzo politico spettano a tutti i Comuni ricadenti nell’Istituto comprensivo di Bosa. Informeremo i prefetti di Nuoro e Oristano». Il sindaco di Suni Massimo Falchi ha parlato di «territorio spaccato per una scelta non ponderata, non condivisa e immotivata. Sosterremo la nostra ferma opposizione al deliberato di Bosa a salvaguardia delle autonomie scolastiche».

Il consigliere provinciale Angelo Masala ha ribadito l’impegno per «decisioni condivise con il territorio, gli operatori della scuola e i genitori. Necessario garantire processi democratici di confronto e dialogo». I docenti hanno sottolineato la complessità di gestire un futuro istituto unico con oltre 1.300 alunni e 95 classi mentre i genitori hanno difeso una scuola aderente ai bisogni dei ragazzi. Antonio Maccioni, della Flc Cgil, si è detto preoccupato per «un abbassamento dell’offerta formativa e la riduzione dei posti di lavoro». Al termine, l’appello al presidente della Provincia e ai consiglieri affinché si facciano garanti del rispetto del territorio, chiedendo il mantenimento delle due distinte dirigenze scolastiche.

