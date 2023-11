Il Polo tecnologico prende vita 

Interconnessione di mondi, competenze e generazioni sono le parole d'ordine del mega progetto, presentato ieri dal Cipnes, con l'ambizione di far diventare Olbia capitale di un modello olistico di sviluppo scientifico e tecnologico a servizio del territorio e del suo tessuto produttivo. Ricerca, formazione e imprese, dal 2024 condivideranno spazi e contenuti all'interno della Piattaforma Tecnologica Europea che sarà ultimata ad aprile prossimo. Nei suoi settemila metri quadri, che sorgono nel distretto del Consorzio, saranno ospitati il One Health Center, i laboratori dell'Istituto Zooprofilattico della Sardegna e il Dipartimento dell'Innovazione dell'Università di Sassari.

«La PTE è un contenitore di realtà diverse che interagiscono per accrescere le dinamiche di sviluppo territoriale in cui, in quest'ottica, trovano spazio il One Health Center, l'Istituto zooprofilattico e il Dipartimento dell'Innovazione che gioca un ruolo fondamentale nella crescita del capitale umano», ha detto il direttore generale del Cipnes, Aldo Carta. Primo in Italia, il One Health Center di Olbia, promosso dalla Asl Gallura, con l'istituto Zooprofilattico della Sardegna, sarà un hub di ricerca e promozione di politiche a sostegno dell'interconnessione tra la salute degli esseri umani, degli animali e dell'ambiente. «Già inserito nell'atto aziendale, abbiamo voluto lanciare oltre l'azienda il concetto di one health con l'obiettivo di creare un ambiente di contaminazione dove professori, ricercatori e imprese possano sviluppare, integrandole, le politiche di una salute unica», ha spiegato il direttore generale della Asl, Marcello Acciaro. Per l'assessore regionale della Sanità, Carlo Doria, «il One Health Center di Olbia ha tutte le prospettive per avere un grande successo nel panorama regionale e nazionale».

L’Università

«Coinvolgere l'università di Sassari in questo progetto è un enorme intuizione: nel Dipartimento dell'Innovazione, finanziato dalla Regione con un milione e mezzo di euro all'anno per tre anni, (il primo corso di laurea partirà col prossimo anno accademico, ndr) ci saranno tanti laboratori di ricerca e sarà la madre di ciò che accadrà in futuro in Gallura», ha dichiarato il rettore dell'Uniss, Gavino Mariotti. «È una grande scommessa per tutti e sarà il primo grande passo da ricordare nella storia della città», ha esordito il sindaco Nizzi, aprendo i lavori.

