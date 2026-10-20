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Capoterra.
21 ottobre 2026 alle 00:34

Il polo sanitario alla Casa della Comunità 

L’edificio accoglie di nuovo guarda medica, consultorio, Igiene pubblica 

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Dopo oltre un anno di assenza, a Capoterra tornano i servizi nella Casa di Comunità di via Lombardia. Terminati i lavori nella struttura che sorge accanto alla piscina comunale, il dialogo tra l’amministrazione comunale e la Asl di Cagliari ha consentito di rafforzare l’assistenza territoriale grazie ad alcuni presidi molto attesi dai residenti.

I servizi

Così ecco la guardia medica, operativa nei giorni feriali dalle 20 alle 8, il sabato e nei prefestivi dalle 10 alle 20 e dalle 20 alle 8 e, la domenica e nei festivi, dalle 8 alle 20 e dalle 20 alle 8. Poi il consultorio, attivo dal lunedì al venerdì nelle ore mattutine.

Quindi gli uffici di Igiene pubblica, che riceveranno il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 12. Per quanto riguarda il personale amministrativo dell’ufficio Sau, è prevista l’apertura dalle 7,30 alle 13,30 lunedì prossimo: successivamente sarà programmato un accesso ogni quindici giorni. Presente dal lunedì al venerdì anche il personale infermieristico.

Dalla scorsa settimana, inoltre, è prevista la possibilità di ricevere informazioni e prenotare i prelievi, mentre il punto prelievi è ancora in fase di organizzazione.

Primo cittadino

A fare il punto sulla ripresa delle attività è il sindaco Beniamino Garau, che ringrazia il direttore del distretto Area Ovest della Asl di Cagliari, Pierpaolo Pateri, per l’attenzione riservata alla città e il confronto portato avanti con il Comune: «Il dialogo è stato fondamentale per restituire in tempi brevi ai cittadini servizi fondamentali mancati nell’ultimo anno. Finalmente i residenti potranno contare su un piccolo polo sanitario territoriale e non dovranno spostarsi da Capoterra per svolgere una semplice pratica come il cambio del medico, che costringeva i cittadini a recarsi a Pula. Il ripristino dei servizi rappresenta un primo passo verso il rafforzamento della sanità di prossimità. L’obiettivo è proseguire i colloqui con l’azienda sanitaria per rendere la struttura sempre più un punto di riferimento».

L’assessora

Soddisfatta anche Arianna Lunesu, assessora alle Politiche sociali: «Era importante restituire ai cittadini un presidio sanitario così importante, per una città come la nostra avere a disposizione questi servizi è fondamentale. Il prossimo passo è rendere la Casa di Comunità sempre più attrezzata per offrire alla popolazione nuovi servizi».

RIPRODUZIONE RISERVATA

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